Cremonese – Roma LIVE Diretta Streaming e Tv Serie A 12° Giornata

Dove vedere Cremonese – Roma in Diretta Tv e Streaming Live, 12° Giornata Serie A, Domenica 23 Novembre ore 15:00.

Dopo la vittoria del Napoli di ieri sera la Roma deve reagire e cercare di vincere oggi contro la Cremonese per riprendersi il primo posto in classifica.

La Roma, ormai considerata una delle più inaspettate pretendenti allo Scudetto di Serie A, si prepara a tornare in campo domenica pomeriggio con un obiettivo chiaro: conquistare tre punti fondamentali nella trasferta contro la Cremonese allo Stadio Zini.

La squadra di Gasperini, protagonista di un avvio di stagione sorprendente e convincente, può approfittare di questo turno avvantaggiarsi sulle milanesi che stasera si sfideranno nel Derby della Madonnina.

Con una vittoria, i Giallorossi balzerebbero al primo posto superando il Napoli e portandosi davanti a Inter e Milan e dando un messaggio forte a tutto il campionato.

Di fronte troveranno una Cremonese neo promossa che a sorpresa è a metà classifica con 14 punti solida e ben organizzata, ma consapevole di affrontare una delle squadre più in forma del momento.

La Roma sogna in grande e il match di Cremona potrebbe rappresentare una svolta decisiva nella corsa al titolo.

Guarda Cremonese – Roma in Diretta su DAZN.

Formazioni Ufficiali di Cremonese – Roma:

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Floriani Mussolini, Payero, Bondo, Vandeputte, Barbieri; Vardy, Bonazzoli. All. Nicola

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ziolkowski; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Bandanzi. All. Gasperini

Dove vedere Cremonese – Roma in Diretta TV e streaming:

Voce Dettagli Partita Cremonese – Roma Data e ora 📺 Diretta TV DAZN e canale satellitare Zona 214 Sky 📱 Diretta streaming App ufficiale DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

Diretta TV: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)

DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky) Diretta streaming: app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV Gli utenti Sky con pacchetto attivo potranno seguirla anche su Zona DAZN al canale 214 del decoder Sky.

La sfida Cremonese – Roma di Domenica 23 Novembre 15:00 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Cremonese – Roma su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva la Cremonese:

Nonostante la loro posizione in classifica apparentemente modesta, la Cremonese ha dimostrato di saper mettere seriamente in difficoltà la Roma, vincendo due degli ultimi tre confronti diretti tra le due squadre in tutte le competizioni, entrambi terminati con il risultato di 2-1 nel febbraio 2023. In quella stagione, i grigiorossi riuscirono a sorprendere i Giallorossi sia in Coppa Italia che in Serie A, confermando di essere un avversario tutt’altro che semplice.

La Roma si è però presa una parziale rivincita nell’ultimo incrocio ufficiale, quando ha vinto allo Stadio Olimpico in una sfida di Coppa Italia giocata all’inizio del 2024.

La squadra lombarda arriva a questo appuntamento forte di un avvio positivo nella sua stagione di ritorno in Serie A. Dopo aver ottenuto la promozione tramite i playoff di Serie B, la Cremonese si trova oggi in una tranquilla posizione di metà classifica dopo 11 giornate, con 14 punti che rappresentano un buon margine sulla zona retrocessione.

L’ultima sconfitta per 1-0 contro il Pisa, altra neopromossa, non ha incrinato la fiducia del gruppo allenato da Davide Nicola, tecnico esperto in imprese salvezza e in grado di dare stabilità e carattere alle sue squadre.

A rendere la Cremonese ancora più insidiosa c’è un reparto offensivo di qualità, guidato da un veterano del gol come Jamie Vardy, attaccante capace di colpire in qualsiasi momento grazie alla sua esperienza e fiuto sotto porta.

Le prossime sfide contro Roma e Bologna, tra le squadre più in forma del campionato, saranno un banco di prova importante. Ma la Cremonese può affrontarle con fiducia, forte della sua identità di squadra e di un margine in classifica costruito con intelligenza e concretezza.

Come arriva la Roma:

Roma continua a inseguire il sogno Scudetto, mantenendo il ritmo delle big grazie a un avvio di stagione brillante. La squadra capitolina ha conquistato otto vittorie nelle prime undici giornate di Serie A, confermandosi tra le protagoniste assolute. Prima della sosta per le nazionali, i Giallorossi hanno ottenuto un importante successo per 2-0 contro l’Udinese, firmato dalle reti di Lorenzo Pellegrini e Zeki Celik, bissando il successo europeo di pochi giorni prima contro i Rangers a Ibrox in Europa League.

Il recente passo falso esterno contro il Milan, uno 1-0 che ha interrotto una prestigiosa striscia di cinque vittorie consecutive in trasferta, non ha rallentato la corsa degli uomini di Daniele De Rossi, determinati a riprendere subito la marcia lontano dall’Olimpico già da questo weekend. L’obiettivo è chiaro: ripartire e ritrovare continuità fuori casa, proprio in una fase cruciale della stagione.

Il calendario ora si fa impegnativo. La Roma dovrà affrontare due sfide decisive per misurare le proprie ambizioni: giovedì il confronto europeo con il Midtjylland, capolista del girone di Europa League, e successivamente la delicatissima sfida di campionato contro i campioni d’Italia del Napoli. Due partite che diranno molto sulla reale forza dei capitolini.

Prima però, De Rossi e i suoi dovranno mantenere alta la concentrazione e superare un ostacolo tutt’altro che semplice: una squadra avversaria solida, che ha perso solo tre partite in campionato, e che ha dimostrato di saper mettere in difficoltà anche le grandi. Con una vittoria, la Roma balzerebbe momentaneamente al primo posto in classifica, continuando a sognare e mandando un segnale forte alla concorrenza.

Pronostico Cremonese – Roma:

La Roma ha costruito nel tempo una solidissima identità lontano dall’Olimpico, un percorso iniziato già con Claudio Ranieri e rafforzato nell’ultimo anno, dove i Giallorossi hanno dimostrato di saper vincere anche con il minimo scarto. Spesso basta un solo gol, frutto di organizzazione, cinismo e compattezza difensiva, per portare a casa il risultato.

La Cremonese, dopo un buon avvio di stagione, ha rallentato il passo nelle ultime settimane, perdendo brillantezza e continuità proprio nei match casalinghi. Contro un’avversaria esperta, solida e ben strutturata come la Roma, potrebbe arrivare la seconda sconfitta interna.

La Roma, forte della sua capacità di gestione e della concretezza in trasferta, parte favorita: il pronostico pende verso un successo giallorosso di misura.

