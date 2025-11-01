Cremonese – Juventus Live Diretta Streaming e Tv Serie A 10° Giornata

Dove vedere Cremonese – Juventus in Diretta Tv e Streaming Live, 10° Giornata Serie A, Sabato 1 Novembre ore 20:45.

Spalletti fa il suo esordio sulla panchina della Juventus e proverà a rialzare la squadra bianconera dopo settimane di tensioni e risultati deludenti che hanno scosso ambiente e tifosi.

Il successo arrivato nel turno infrasettimanale contro l’Udinese per 3 a 1 ha finalmente interrotto la lunga striscia di 8 partite senza vittorie, riaccendendo un minimo di fiducia e dando il via a quella che a Torino sperano sia una nuova fase, complice anche l’arrivo del nuovo allenatore.

Ad attendere la Vecchia Signora ci sarà una Cremonese in piena corsa e tutt’altro che disposta a fare da comparsa. Anche i grigiorossi hanno centrato il bottino pieno nel turno infrasettimanale, restando a distanza minima in classifica dai bianconeri e dimostrando solidità, intensità e grande organizzazione.

Il match del sabato sera in Serie A diventa quindi uno snodo fondamentale: da un lato la Juventus nel tentativo di conquistare due vittorie consecutive e rilanciare la propria stagione, dall’altro una Cremonese ambiziosa, pronta a sfruttare ogni incertezza degli avversari per compiere un’altra impresa. L’appuntamento promette equilibrio, tensione e un peso specifico enorme per entrambe le squadre.

Formazioni Ufficiali di Cremonese – Juventus:

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy.

JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; Cambiaso, Kalulu, Gatti, Kostic; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; McKennie, Vlahovic, Openda.

Guarda Cremonese – Juventus in Diretta su DAZN.

Dove vedere Cremonese – Juventus in Diretta TV e Streaming

Il match Cremonese – Juventus di Sabato 1 Novembre alle 20:45sarà trasmesso in Diretta Tv e Streaming sia su DAZN che su Sky, offrendo diverse soluzioni per i tifosi.

Diretta TV: DAZN tramite app su smart TV Sky Sport Uno (canale 201) Sky Sport Calcio (canale 202) Sky Sport 4K (canale 213) Zona DAZN (canale 214 Sky)

Diretta streaming: App DAZN su smartphone, tablet, console, PC e smart TV NOW per gli abbonati Sky Sky Go per chi ha un abbonamento Sky attivo



Cremonese – Juventus sarà trasmessa in Diretta Tv in co-esclusiva sia su DAZN che su Sky, che manda in diretta tre partite per giornata. Su Sky il match sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport Uno e Sky Sport 4K (213).

La telecronaca di Cremonese – Juventus su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, coadiuvato da Andrea Stramaccioni nel ruolo di commentatore tecnico.

Su Sky la telecronaca sarà a cura di Stefano Borghi con commento tecnico di Massimo Gobbi.

E’ possibile vedere Cremonese – Juventus in Diretta Streaming Live oltre che sull’app DAZN anche su Sky Go (per gli abbonati a Sky Sport) e NOW (in pay per view).

Come arriva la Cremonese:

La Cremonese torna a vivere una stagione da protagonista nella massima serie e, rispetto al passato, si presenta con ambizioni e numeri ben diversi contro la Juventus. Storicamente i confronti con i bianconeri non sono stati favorevoli, con appena un punto raccolto nelle ultime sei sfide ufficiali. Dettaglio però poco indicativo, poiché quasi tutti quei duelli risalgono a molti anni fa, in un altro calcio e con una Cremonese completamente differente.

Oggi i grigiorossi sono sorprendentemente vicini ai piemontesi in classifica e hanno già conquistato 14 punti, frutto di una partenza convincente dopo il ritorno in Serie A a distanza di due anni. L’impronta di Davide Nicola si vede, con una squadra intensa, compatta e mentalmente solida, capace di viaggiare ben sopra la zona retrocessione.

Nell’ultimo turno è arrivato un successo pesante in chiave salvezza contro il Genoa, prima vittoria esterna dopo l’incredibile colpo di San Siro nella giornata inaugurale contro il Milan. A prendersi la scena non è stato il veterano Jamie Vardy, protagonista nelle cronache per il suo primo gol in Serie A, ma Federico Bonazzoli, autore di una doppietta decisiva che ha trascinato la Cremo al trionfo.

Ora il calendario propone una sfida di prestigio allo Stadio Zini, dove la Cremonese è imbattuta da quattro gare di campionato con un bilancio di una vittoria e tre pareggi. Una fortezza che Nicola vuole continuare a rendere tale, sfruttando entusiasmo, organizzazione e la spinta del pubblico contro una Juventus ferita ma determinata a ripartire.

L’incrocio promette equilibrio, intensità e un contesto completamente diverso rispetto alle sfide del passato: questa Cremonese crede nei propri mezzi e non ha alcuna intenzione di fare da spettatrice.

Come arriva la Juventus:

La Juventus ha deciso di intervenire in maniera netta per fermare una crisi che stava diventando sempre più pesante, con una pericolosa discesa in classifica e otto partite consecutive senza vittoria. La dirigenza bianconera ha scelto di esonerare Igor Tudor e voltare pagina, aprendo una nuova fase tecnica con l’arrivo di Luciano Spalletti, chiamato a rilanciare la squadra in un momento estremamente delicato.

Si tratta della terza stagione consecutiva in cui il club cambia allenatore a campionato in corso, un dato inedito per una società abituata alla stabilità. L’ex commissario tecnico della Nazionale italiana eredita un gruppo in difficoltà: settimo posto dopo nove giornate e appena due punti nelle prime tre partite di Champions League, con un rendimento lontano dagli standard storici della Vecchia Signora.

Nell’attesa del debutto ufficiale di Spalletti, mercoledì è toccato al tecnico ad interim Massimo Brambilla guidare la formazione bianconera e dare una scossa immediata. Missione compiuta: la Juventus è tornata al successo contro l’Udinese, sbloccando il match con un rigore trasformato da Dusan Vlahovic e spezzando così una lunga astinenza dal gol. Dopo il momentaneo pareggio friulano, ci hanno pensato Federico Gatti di testa e Kenan Yildiz nel finale a regalare tre punti fondamentali, i primi dal successo nel Derby d’Italia di metà settembre.

Il primo grande obiettivo di Spalletti sarà migliorare il rendimento in trasferta, vero tallone d’Achille di questo avvio di stagione: soltanto quattro punti lontano dall’Allianz Stadium finora. E la nuova era ripartirà proprio lontano da Torino, con la complicata sfida sul campo della Cremonese allo Stadio Zini, lo stesso impianto dove i bianconeri avevano festeggiato un sofferto 1 a 0 nell’ultima visita, nel maggio 2023.

La sfida si preannuncia cruciale per dare continuità al primo segnale di rinascita e capire se la Juventus è davvero pronta a rialzarsi e tornare competitiva ai massimi livelli.

Pronostico Cremonese – Juventus:

La Juventus arriva a questa sfida con rinnovato entusiasmo dopo aver ritrovato la vittoria e, soprattutto, con la voglia di convincere il nuovo allenatore sin dal primo test ufficiale. Questo nuovo slancio potrebbe essere decisivo per interrompere l’imbattibilità casalinga della Cremonese in campionato.

La squadra di Nicola resta pericolosa e capace di colpire, specie negli ultimi metri, ed è probabile che riesca a trovare almeno una rete sfruttando organizzazione e intensità. Tuttavia, la maggiore qualità individuale e la necessità dei bianconeri di dare continuità al percorso di rinascita potrebbero fare la differenza.

Ci aspettiamo quindi una gara combattuta, ma con la Juventus in grado di spuntarla e tornare da Cremona con tre punti preziosi.

