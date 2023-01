Cremonese-Juventus Allegri: “Cremonese avversario complicato, Vlahovic e Pogba tornano a fine mese.”

Massimiliano Allegri è tornato a parlare in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Cremonese che andrà in scena domani sera alle ore 18:00 allo stadio “Zini” di Cremona.

La Juventus ha tutte le intenzioni di ricominciare da dove si era fermata, ovvero dai sei successi di fila ottenuti negli ultimi sei incontri di campionato, che hanno permesso ai bianconeri di terminare la prima parte di stagione al terzo posto in classifica con 31 punti.

Alla vigilia del match contro la Cremonese Massimiliano Allegri si è espresso in conferenza stampa dichiarando “Siamo pronti ricominciare dopo 52 giorni di stop, oltretutto contro una squadra molto preparata, domani sarà una gara più che complicata. La Cremonese ha dimostrato di essere una squadra che prende pochi gol e che arriva molte volte alla conclusione in porta, la loro aggressività ci metterà in difficoltà. Bisognerà affrontare il match con la massima umiltà e rispetto per la squadra che avremo davanti.”

Il tecnico livornese ha poi parlato anche del tema infortuni in casa Juventus, con i rientri di Pogba e Vlahovic che si avvicinano sempre di più. “Pogba lo abbiamo visto molto meglio, riesce a correre e il ginocchio sta rispondendo molto bene. Se dovesse continuare così conto di averlo a disposizione tra 2/3 settimane, vedremo strada facendo. Per quanto riguarda Vlahovic, anche lui sta molto meglio, conto di avere tutti a disposizione per fine gennaio.”

Il mister ha poi proseguito la conferenza rispondendo ad una domanda di calciomercato che riguarda la sitazione Rabiot, in scadenza di contratto con la Juventus: “Credo che in questi momenti sia del tutto inutile parlare di mercato, dobbiamo concentrarci sul campo. Rabiot è tornato dal mondiale con voglia di far bene e molto entusiasmo ed io sono tranquillo.”