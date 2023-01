Cremonese-Inter 1-2, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi

Termina 1-2 per l’Inter la gara contro la Cremonese valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A. Non basta ai padroni di casa il vantaggio firmato Okereke. Lautaro Martinez con una doppietta regala il successo ai nerazzurri.

Prestazione: “Sono felicissimo di come la squadra sia entrata in campo e della reazione. Quando subisci un eurogol del genere il rischio di spegnersi mentalmente c’era, i ragazzi hanno invece dimostrato carattere”.

Tifosi: “I nostri fans meritano tante vittorie. Purtroppo lunedì non siamo riusciti a ripagare il loro affetto dopo la bella festa post-Supercoppa, ma oggi la squadra ha risposto bene sul campo”.

Tanti gol subiti in trasferta: “Siamo l’Inter, abbiamo l’obbligo di vincere e di prestare più attenzioni in difesa. Non è accettabile subire così tanto dietro, anche se il gol di Okereke è una vera e propria magia”.

Simone Inzaghi, 46 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

L’approccio: “La Cremonese è in salute. L’approccio, ripeto, è stato ottimo. Peccato non aver rifinito come avremmo dovuto, ma i dati sono tutti dalla nostra parte e alla squadra non posso fare che gli applausi”.

Duo offensivo: “Lukaku e Correa stanno tornando in piena forma dopo problemi fisici continui. La loro condizione è in crescita e per noi questo è fondamentale considerando che Dzeko e Lautaro non possono giocarle tutte”.