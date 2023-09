Cremonese, esonerato Ballardini: Stroppa in arrivo

Era nell’aria, adesso è ufficiale. La Cremonese ha esonerato Davide Ballardini: al suo posto in arrivo l’ex allenatore del Monza, Giovanni Stroppa.

La Cremonese dopo la retrocessione della passata stagione in Serie B, aveva confermato il tecnico romagnolo Ballardini, nonostante la caduta nel campionato cadetto. In questo inizio di stagione aveva conquistato 6 punti in 5 giornate. Un bottino non ritenuto sufficiente dalla società grigiorossa, che vuole ritornare a primeggiare e lottare per la promozione.

Dopo il pareggio ottenuto in rimonta sul campo della Reggiana per 2-2, i punti conquistati dalla Cremonese sono solo sei, frutto di una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. Questo inizio stentato e traballante di una squadra considerata una corrazzata in Serie B ha decretato l’esonero di mister Ballardini.

Per tentare e coltivare l’ambizione di salire nuovamente in Serie A, la Cremonese dovrebbe ingaggiare, secondo i rumors di Sky Sport, Giovanni Stroppa, ex allenatore del Monza, colui che è stato capace di portare per la prima volta nella sua storia il club brianzolo nel massimo campionato.