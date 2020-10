Caso Covid-19 anche in Lega Serie A: positivo il presidente Dal Pino

Il Covid miete vittime anche nella Lega Serie A. È di quest’ultime ore la notizia della positività del Presidente Paolo Dal Pino.

Paolo Dal Pino nuovo presidente della Lega di Serie A. Fonte: Il Foglio Twitter

Lo stesso imprenditore e manager italiano aveva partecipato ad una call con il ministro Spadafora nella giornata di ieri. Ora è in isolamento presso la propria abitazione, è sintomatico e nei prossimi giorni seguirà le regole del protocollo sanitario.

Dopo l’annuncio della positività di Paolo Dal Pino, anche il presidente della FIGC Gravina ha deciso di porsi in autoisolamento di sua spontanea volontà.

I suoi sintomi sono qualche linea di febbre e un po’ di tosse. La scelta della FIGC, con il suo presidente è stata automatica, senza alcun intervento dall’esterno.

Questo malattia comunque non gli impedisce di partecipare ai prossimi eventi in programma con i vari attori del calcio. Ci sono una serie di decisioni da prendere per il futuro di questo sport.

Ha ricevuto la vicinanza del massimo esponente dello sport italiano, ovvero il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Di seguito vi proponiamo le sue parole rilasciate ai mezzi d’informazione:

“Ho scritto al presidente Dal Pino per fargli i miei auguri di pronta guarigione. Nella call di ieri abbiamo affrontato molti temi che insieme porteremo avanti per il bene del calcio e dello sport”.

La situazione è piuttosto delicata, visto che sul tavolo della presidenza c’è l’annosa questione del rinvio del big match di domenica scorsa tra Juventus e Napoli.

È molto probabile che nei prossimi giorni arrivi la penalizzazione per il club partenopeo. Non senza strascichi e azioni legali degli azzurri intenzionati a ribaltare un’eventuale sentenza a loro sfavore.

Il calcio sta attraversando un periodo nerissimo e cupo. Occorre che tutti gli attori si mettano attorno ad un tavolo e pensino attentamente a come cambiare in meglio questo sport

