Covid-19 in nazionale: positivo Rabiot della Juventus

Adrièn Rabiot è risultato positivo al Covid-19. Il centrocampista della Juventus, impegnato in Nations League con la Francia, sarà dunque costretto a saltare la finale di UEFA Nations League contro la Spagna.

Adrièn Rabiot è positivo al Covid-19. L’annuncio è arrivato oggi dalla Federcalcio francese che si è espressa col seguente comunicato: “Adrièn Rabiot non potrà partecipare alla finale di Nations League domani contro la Spagna alle 20:45. Il centrocampista della Juventus è risultato positivo al Covid – si legge sul sito della Federcalcio, che specifica – non potrà essere rimpiazzato per ragioni regolamentari”.

Adrién Rabiot, centrocampista della Juventus

Adrién Rabiot si è ritagliato un posto da titolare nella squadra di Deschamps, al fianco di paul Pogba, ma domani i transalpini dovranno fare a meno di lui, dando spazio presumibilmente alla nuova stellina del Monaco Touchmeni, che pure ha disputato un buon match, da subentrato, contro il Belgio.

Adrien Rabiot ne pourra pas participer à la finale de la Ligue des Nations, dimanche à 20h45, contre l’Espagne. https://t.co/YD6SRvrWoa — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 9, 2021

Il centrocampista della Juventus dovrà invece rispettare un periodo di isolamento pari a due settimane, così come previsto dai protocolli sanitari vigenti. La Francia ha disputato la semifinale di Nations League a Torino, dove Rabiot gioca con la squadra di club, ordunque l’ex PSG è rimasto nel capoluogo piemontese dove attenderà la fine dell’isolamento per poi riunirsi ai suoi compagni di squadra.

È una perdita anche per Massimiliano Allegri, che in questi primi mesi di campionato ha dimostrato di puntare molto sul classe 1995. La Juventus, dopo aver riabbracciato Ramsey, dovrebbe comunque recuperare a breve anche Arthur. L’assenza di Rabiot, almeno dal punto di vista numerico, dovrebbe dunque essere ben assorbita.

Migliori Bookmakers AAMS