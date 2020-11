Covid-19 in Italia: positivi Dzeko della Roma e tre calciatori della Lazio

Il calcio della capitale fa registrare quattro nuovi casi positii al Covid-19. Sia Lazio che Roma hanno infatti effettuato oggi un giro di tamponi, dal quale sono risultati tre casi di positività per i biancocelesti e uno in casa giallorossa.

Quest’ultimo è nientemeno che Edin Dzeko, attaccante, capitano e punto di riferimento della squadra di Fonseca. A comunicare l’esito dell’esame e rendere nota la sua positività è stato lo stesso Dzeko con un post su Instagram:

“Purtroppo sono positivo al Covid-19 e come sapete dovrò rispettare il periodo di quarantena. Voglio tranquillizzare tutti quelli che mi conoscono, fortunatamente non ho sintomi particolari. Per alcuni giorni sarò costretto a rimanere distante dai miei compagni, ma con la mente e con il cuore starò con loro, a cominciare da domenica”.

Dzeko dovrà dunque saltare le gare contro il Genoa, domenica prossima, e gli impegni di Nations League con la propria Nazionale.

Ora il gruppo squadra della Roma verrà sottoposto alla famigerata “bolla” e tutti i suoi componenti, almeno per i prossimi dieci giorni, potranno uscire di casa solo per allenarsi.

Per quanto riguarda la Lazio, che ieri aveva festeggiato la guarigione dal virus di Luis Alberto, i nuovi test fatti analizzare dal Campus Biomedico di Roma, hanno evidenziato la positività di altri tre calciatori, la cui identità non è ancora stata resa nota.

Una brutta notizia per Simone Inzaghi che in queste settimane ha dovuto fare i conti con diverse assenze causa Covid e che domenica, all’ora di pranzo, ospiterà la Juventus nel big match della settima giornata.

