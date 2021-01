Barcellona: Coutinho out 3 mesi

Coutinnho infortunio. Il Barcellona rimane incastrato in casa e realizza un pareggio deludente contro l’Eibar. Alla brutta prestazione dei padroni di casa si aggiunge anche l’infortunio di Coutinho uscito dolorante dal match. Il brasiliano è stato sottoposto ad un’operazione perfettamente riuscita. Il giocatore , però, sarà via per circa tre mesi.

Non un anno davvero fortunato per il Barcellona. Oltre al caso riguardante Lionel Messi e le elezioni della nuova presidenza, si aggiungono anche gli scarsi risultati. I catalani sono lontani dalla vetta ed attualmente occupano un sesto posto inaspettato. Il Barcellona di Ronald Koeman continua a proseguire a fasi alterne. Ieri è arrivato un 1-1 contro l’Eibar, quart’ultimo in classifica, dopo la vittoria per 3-0 con il Valladolid.

Dopo il rigore sbagliato di Braithwaite e il suo gol annullato, gli ospiti vanno anche in vantaggio. Dembele riesce ad agguantare il pareggio ma il Barça non riesce a vincere. La brutta partita, però, lascia il posto ad un evento ancora peggiore: l’infortunio di Philippe Coutinho.

Coutinho infortunio, salterà il PSG e la Supercoppa

Il brasiliano, dopo essere entrato al posto di Miralem Pjanic, è dovuto uscire per un infortunio dopo un duro scontro con un avversario. Il giocatore, si è recato in ospedale per l’intervento al menisco e non ci sono stati problemi. Anche il club conferma l’operazione che sembrerebbe essere riuscita molto bene:

Il giocatore della prima squadra, Philippe Coutinho, è stato operato al menisco del ginocchio sinistro. L’operazione è avvenuta con successo. I tempi di recupero dovrebbero aggirarsi intorno ai tre mesi”.

L’unica nota dolente è proprio questa: il giocatore sarà fuori per circa tre mesi. Brutte notizie per Koeman che non sta rendendo tantissimo con il club catalano e dovrà fare a meno di un gioiello come l’ex Liverpool. Coutinho, oltre ai match della Liga, salterà gli ottavi di Champions League contro il PSG ed anche le prossime gare della Supercoppa Spagnola.

