Cosenza, Viali ritorna sulla panchina dei lupi al posto dell’esonerato Caserta

Ritorno di fiamma sulla panchina del Cosenza. A distanza di pochi mesi dalla splendida salvezza ottenuta ai play-out contro il Brescia, William Viali ritorna sulla panchina dei lupi al posto dell’esonerato Fabio Caserta. La decisione è del vulcanico presidente Eugenio Guarascio al decimo cambio della sua gestione.

Cosenza Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima squadra Fabio Caserta.



La Società ringrazia sentitamente mister Caserta, unitamente al suo staff, per il lavoro svolto in questi mesi rossoblù. pic.twitter.com/xOIThEtnEn — Cosenza Calcio (@CosenzaOfficial) March 11, 2024

Una scelta sorprendente quella del presidente del Cosenza, considerando la classifica. Infatti Fabio Caserta , a nove giornate dalla fine del campionato di Serie B era a +4 sulla zona playout occupata dallo Spezia. Un cammino frutto di 8 vittorie, 10 pareggi e 11 sconfitte che sommati fanno 34 punti e tredicesimo posto.

Nell’ultima giornata di Serie B, il Cosenza aveva pareggiato in casa per 0-0 contro il Cittadella. Una partita non giocata bene secondo mister Caserta, ma dopo la batosta subita nel derby contro il Catanzaro poteva essere un punto di partenza. Invece è stata la fine. Il presidente Guarascio ha pensato di cambiare rotta ed affidarsi per il resto del campionato a William Viali.

Cosenza, Viali nuovo allenatore: contratto fino al 2025

Il Cosenza con un comunicato ufficiale ha deciso di cambiare allenatore: ritorna William Viali.

Bentornato Mister ❤️💙



William Viali è il nuovo allenatore del Cosenza, che ha già guidato da ottobre 2022 fino al vittorioso playout con il Brescia.



Domani in campo per il primo allenamento.



Contratto fino a giugno 2025 🔗🐺 pic.twitter.com/vcdnfOW8zL — Cosenza Calcio (@CosenzaOfficial) March 11, 2024

Viali ritorna sulla panchina del Cosenza, a distanza di pochi mesi. Al tecnico di Vaprio d’Adda il compito di ottenere la salvezza, possibilmente senza passare attraverso i play-out come nella passata stagione.

Prossimo impegno del Cosenza sarà la trasferta contro la Ternana, una diretta concorrente della salvezza. Con il cambio tecnico, i lupi cercheranno di tornare alla vittoria che manca da 4 turni, 3-1 sul campo del fanalino di coda Lecco.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.