Cosenza-Salernitana 12 vs 11 – Un episodio davvero singolare quello successo tra Cosenza e Salernitana. La sfida valeva come posticipo per la nona giornata del campionato di Serie B ed i calabresi ospitavano la Salernitana di Fabrizio Castori che veniva da un ottimo trend nelle scorse partite. Proprio nello Stadio San Vito, però, è accaduto qualcosa mai visto prima nel calcio.

Cosenza-Salernitana 11 vs 12, i calabresi giocano con l’uomo in più

I campani vanno in vantaggio grazie al gol proprio dell’ex Cosenza Tutino quando siamo a pochi minuti dall’inizio del secondo tempo. L’allenatore dei rossoblù, Roberto Occhiuzzi, decide di cambiare qualcosa nella sua squadra che fino al momento del gol non aveva brillato particolarmente. Il tecnico decide di effettuare ben tre cambi in un unico slot e si affida a Sacko, Petre e Ba al posto di Bittante, Carretta e Bruccini.

La sostituzione viene svolta regolarmente eppure c’è qualcosa che non torna. Infatti l’ex Lucchese Bruccini non è uscito dal campo al momento della sostituzione con Ba. Il giocatore continua a giocare con la propria squadra così che i calabresi sono in 12 contro l’11. Nonostante la superiorità numerica, il Cosenza non è riuscito comunque a mettere in pericolo la retroguardia granata che è stata sempre vigile ed attenta.

L’arbitro Federico Dionisi sembra non accorgersi di nulla fino a che non viene richiamato dal quarto uomo che lo avvisa. Ba, entrato da poco, viene ammonito e così espulso visto che già aveva ricevuto un giallo per un fallo su Tutino. Così da 12, il Cosenza gioca in 10 per tutto il finale di partita ma il risultato resta fisso sullo 0-1.

I silani, però, non ci stanno e molto probabilmente faranno ricorso. Per la società l’errore in questione è dovuto ad una disattenzione della terna arbitrale e non è, quindi, attribuibile alla panchina.

