Cosa succede a Mondiali e Europei se si vince la Nations League

Qualificazione diretta ai Mondiali o Europei? O c’è dell’altro? Scopriamo cosa può dare la Nations League alla squadra vincitrice della competizione.

Diciamoci la verità, siamo arrivati in un momento in cui ogni Coppa che club italiani e Nazionale azzurra possono puntare o vincere è importante.

La Nations League non farà eccezione visto che arriva in un momento storico molto delicato per l’Italia di Roberto Mancini costretta, nuovamente, a rifondare e aspettare 4 anni per sperare nell’assalto alla qualificazione per il Mondiale (altri 2 anni d’attesa, invece, per gli Europei).

La competizione istituita dalla UEFA per rendere più appetibili le sfide tra Nazionali, sarà l’unico grande confronto a breve termine che gli azzurri avranno e la voglia di vincere è tanta.

Detto ciò, quanto vale la pena vincere questo trofeo?

Per il prestigio e per il morale è sicuramente molto importante alzare la Coppa di questa competizione, ma c’è da dire che qualcosa di importante può scatenarsi anche in termini economici.

La squadra vincitrice otterrà 10,5 milioni di euro a discapito dei 9 della seconda classificata e degli 8 e 7 ottenuti da terza e quarta.

In termini di agevolazioni per Mondiali e Europei, invece, la situazione è diversa perché la Nations League non darà alcuna garanzia di accesso a queste competizioni.

Per quanto riguarda il Mondiale, nessuna agevolazione in toto, mentre per gli Europei c’è la possibilità di ottenere un girone con meno squadre per le qualificazioni. Qualora la squadra vincitrice della Nations League non dovesse risultare come squadra con accesso diretto all’Europeo, c’è comunque la possibilità di vederla ai playoff indipendentemente dal piazzamento nel girone.

La vittoria della Nations League sarebbe utile anche in termini di ranking dove i club che andranno più avanti otterranno maggiori punti.