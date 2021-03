Corte di Giustizia UE: aiuti statali illeciti per Barcellona, Real Madrid, Athletic Bilbao e Osasuna

La Corte di Giustizia UE conferma la decisione della commissione europea che aveva qualificato come aiuti statali illeciti il regime fiscale di Barcellona, Real Madrid, Athletic Bilbao e Osasuna.

In Liga, come in Serie A, ci si appresta a scendere in campo per la 26° giornata di campionato, in cui, tra l’altro, spicca il derby di Madrid tra Atletico e Real. Una giornata di campionato che, se da un lato potrebbe dire molto sulla corsa a tre (Atletico Madrid, Real Madrid e Barcellona sono racchiuse in appena 5 punti) verso il titolo di campione di Spagna, dall’altro passa in secondo piano a causa di una notizia clamorosa venuta fuori nelle ultime ore.

Stando a quanto circolato in rete nella giornata di oggi, pare che la Corte di Giustizia UE, annullando una precedente decisione del Tribunale UE, abbia dato ragione alla Commissione europea che nel 2016 aveva qualificato come aiuti statali illeciti il regime fiscale di quattro club professionistici spagnoli, quali Barcellona, Real Madrid, Osasuna e Athletic Bilbao.

I quattro club in questione, negli ultimi 20 anni, avrebbero infatti pagato le tasse fregiandosi del “titolo” di società sportive senza scopo di lucro in virtù di una legge del 1990. Una situazione ingiustificata e anomala secondo Bruxelles che ha quindi chiesto di nuovo al Governo spagnolo di recuperare quelli che sono a tutti gli effetti degli aiuti statali illeciti. In tal senso, la Corte di Giustizia UE ha anche spiegato in una nota come il ricorso presentato dal Barcellona contro questa decisione sia stato ufficialmente e definitivamente respinto.

