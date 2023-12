Corte di Giustizia dell’Unione Europea: ok a SuperLega, ecco nuovo format e regolamento

La Corte di Giustizia Unione Europea tronca il monopolio di UEFA e FIFA, approvata la norma che legittima la creazione di competizioni estere a quelle dei due organi europei tra cui anche il progetto Superlega.

Il 21 dicembre 2023 potrebbe essere il giorno che decreterà l’avvento di una vera e propria rivoluzione nel mondo del calcio, in quest’ultimo, infatti, la Corte di Giustizia UE ha leggitimato la creazione di competizioni interclub, fornendo di fatto un assist a tutti quei club che vorranno creare una lega al di fuori delle formazioni classiche di UEFA e FIFA.

L’idea era stata lanciata già qualche tempo fa da Andrea Agnelli e da Florentino Perez in collaborazione con A22 Sports, i quali sono stati i veri e propri fautori di una rivoluzione calcistica. La Corte di Giustizia come si può evincere dalla sentenza, ha evidenziato che tutte le imposizioni dei due massimi organi calcistici europei non fanno che limitare la concorrenza, il che non è considerabile legale. “Le regole di Fifa e Uefa che impongono la propria approvazione allo sviluppo di nuove competizioni tra club, come per esempio la Superlega, proibendo a squadre e giocatori di parteciparvi, sono illegali. Non c’è una cornice legale che garantisca trasparenza, oggettività, mancanza di discriminazione e proporzionalità da parte di Fifa e Uefa”. E continua: “Le regole che danno a Fifa e Uefa il controllo esclusivo sullo sfruttamento dei diritti commerciali dei diritti relativi a questi tornei sono tali da limitare la competizione in un ambito di grande importanza per media, consumatori e spettatori televisivi dell’Unione Europea”.

Un provvedimento, dunque, che rompe definitivamente l’esclusività organizzativa di UEFA e FIFA sulle competizioni calcistiche e rischia di svalutare uno dei più grandi panorami europei di questo sport come quello delle Champions League. Quello che accadrà in merito alle competizioni interclub è ancora del tutto indecifrato, di fatto molti club come Bayer Monaco, Arsenal, Inter, Manchester City e molti altri si sono schierati apertamente contro tale sentenza, ma ciò non toglie che il richiamo di introiti del tutto quadruplicati possa far cambiare idea a molte società che potrebbero ritrovarsi a sostituire la Champions League con la Superlega.