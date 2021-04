Corsa Salvezza: calendario e scontri diretti Benevento, Cagliari, Torino, Spezia e Fiorentina

Come la corsa Champions, anche la corsa salvezza è più viva che mai. Se Crotone e Parma sono già spacciate, le ultime 5 partite che restano alla fine del campionato, stabiliranno chi tra Benevento, Cagliari, Torino, Spezia e Fiorentina, racchiuse in appena 3 punti, farà compagnia a calabresi ed emiliani nella discesa verso la Serie B.

Se Atalanta, Napoli, Juventus, Milan e Lazio si contenderanno, nelle ultime 5 partite della stagione, la qualificazione alla prossima Champions League, una lotta simile, ma per conservare la permanenza in Serie A, vedrà invece protagoniste Benevento, Cagliari, Torino, Spezia e Fiorentina.

5 squadre racchiuse in appena 3 punti, delle quali una andrà a far compagnia alle già condannate Crotone e Parma. Quelli più a rischio sono i sanniti che, dopo un ottimo girone d’andata, hanno tirato i remi in barca inanellando una serie di risultati negativi, interrotti solo per un momento dall’eroica vittoria in casa della Juventus lo scorso 21 marzo, che li ha portati dritti dritti al terzultimo posto in classifica, in piena zona retrocessione.

Chi ha sorpreso, invece, è il Cagliari del presidente Giulini che con l’avvento in panchina di Leonardo Semplici, che ha preso il posto dell’esonerato Eusebio Di Francesco, ha rialzato la china portandosi addirittura fuori dalla zona retrocessione. Per i sardi la strada verso la salvezza è ancora lunga, ma le 3 vittorie consecutive ottenute contro Parma, Udinese e Roma fanno ben sperare.

In mezzo alla bagarre per non sprofondare negli inferi ci sono quindi anche le nobili decadute Fiorentina e Torino che tra pareggi e vittorie risicate sembrano avere la giusta voglia per conservare la propria permanenza in massima serie. Stessa voglia che ha sicuramente lo Spezia di Vincenzo Italiano che, al suo primo anno in Serie A, ha fatto la sua bella figura dimostrando di poter stare tranquillamente tra le migliori del calcio italiano.

Corsa Salvezza: Benevento, Cagliari, Torino, Spezia e Fiorentina lottano per non retrocedere.

Corsa Salvezza: le ultime 5 partite di Benevento, Cagliari, Torino, Spezia e Fiorentina

CALENDARIO BENEVENTO

Milan-BENEVENTO (34° giornata)

BENEVENTO-CAGLIARI (35° giornata)

Atalanta-BENEVENTO (36° giornata)

BENEVENTO-Crotone (37° giornata)

TORINO-BENEVENTO (38° giornata)

CALENDARIO CAGLIARI

Napoli-CAGLIARI (34° giornata)

BENEVENTO-CAGLIARI (35° giornata)

CAGLIARI-FIORENTINA (36° giornata)

Milan-CAGLIARI (37° giornata)

CAGLIARI-Genoa (38° giornata)

CALENDARIO TORINO

TORINO-Parma (34° giornata)

Verona-TORINO (35° giornata)

TORINO-Milan (36° giornata)

SPEZIA-TORINO (37° giornata)

Lazio-TORINO (recupero 25° giornata)

TORINO-BENEVENTO (38° giornata)

CALENDARIO SPEZIA

Verona-SPEZIA (34° giornata)

SPEZIA-Napoli (35° giornata)

Sampdoria-SPEZIA (36° giornata)

SPEZIA-TORINO (37° giornata)

SPEZIA-Roma (38° giornata)

CALENDARIO FIORENTINA

Bologna-FIORENTINA (34° giornata)

FIORENTINA-Lazio (35° giornata)

CAGLIARI-FIORENTINA (36° giornata)

FIORENTINA-Napoli (37° giornata)

Crotone-FIORENTINA (38° giornata)







Migliori Bookmakers AAMS