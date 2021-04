Corsa Champions League: calendario e scontri diretti Atalanta, Milan, Juventus, Napoli e Lazio

A 5 giornate dalla fine del campionato, la corsa Champions League è più accesa che mai. 5 squadre racchiuse in appena 7 punti che si contenderanno, in quest’ultimo mese della stagione, i restanti 3 posti che portano all’Europa dei grandi. Atalanta, Napoli, Juventus, Milan e Lazio le contendenti, ma due resteranno fuori.

La Serie A 2020-2021 si appresta ad entrare nella sua fase più calda. Se da un lato vi è l’Inter di Antonio Conte che già sabato potrebbe festeggiare il suo 19° scudetto, dall’altro c’è una corsa Champions che deve ancora emanare i suoi verdetti. A 5 giornate dalla fine del campionato bisogna infatti ancora stabilire chi tra Atalanta, Napoli, Juventus, Milan e Lazio giocherà in Coppa Campioni l’anno prossimo.

Esclusa la Benamata, ormai certa del suo posto in Champions League in quanto prima in classifica in Serie A, il 2°, il 3° e il 4° posto sono ancora da assegnare. La graduatoria attuale dice Atalanta 2° con 68 punti, seguita da Napoli (3°), Juventus (4°) e Milan (5°) ferme a 66. Più attardata, ma con una partita in meno (Lazio-Torino che si recupererà il 18 maggio), la Lazio di Simone Inzaghi momentaneamente 6° con 61 punti.

La classifica è cortissima e tutto può ancora succedere. I vari scontri diretti ancora da giocare e le sfide con squadre che lottano per non retrocedere saranno prove decisive che alla fine diranno chi tra Atalanta, Napoli, Juventus, Milan e Lazio andrà in Champions League e chi invece resterà fuori. Vediamo quindi nel dettaglio il calendario delle squadre che in queste ultime 5 giornate di campionato si giocheranno l’accesso all’Europa dei grandi.

Corsa Champions: le ultime 5 partite di Atalanta, Napoli, Juventus, Milan e Lazio.

CALENDARIO ATALANTA

Sassuolo-ATALANTA (34° giornata)

Parma-ATALANTA (35° giornata)

ATALANTA – Benevento (36° giornata)

Genoa- ATALANTA (37° giornata)

ATALANTA – MILAN (38° giornata)

CALENDARIO NAPOLI

NAPOLI-Cagliari (34° giornata)

Spezia-NAPOLI (35° giornata)

NAPOLI-Udinese (36° giornata)

Fiorentina-NAPOLI (37° giornata)

NAPOLI-Verona (38° giornata)

CALENDARIO JUVENTUS

Udinese-JUVENTUS (34° giornata)

JUVENTUS-MILAN (35° giornata)

Sassuolo-JUVENTUS (36° giornata)

JUVENTUS-INTER (37° giornata)

Bologna-JUVENTUS (38° giornata)

CALENDARIO MILAN

MILAN-Benevento (34° giornata)

JUVENTUS-MILAN (35° giornata)

Torino-MILAN (36° giornata)

MILAN-Cagliari (37° giornata)

ATALANTA-MILAN (38° giornata)

CALENDARIO LAZIO

LAZIO-Genoa (34° giornata)

Fiorentina-LAZIO (35° giornata)

LAZIO-Parma (36° giornata)

ROMA-LAZIO (37° giornata)

LAZIO-Torino (recupero 25° giornata)

Sassuolo-LAZIO (38° giornata)



