Ufficiale: recupero Lazio-Torino il 18 maggio

Ufficializzata la data di recupero Lazio-Torino. Il match dell’Olimpico si giocherà il 18 maggio. La Lega ha deciso di porre questa data per il recupero della partita del 2 marzo, sospesa per un focolaio tra i granata. L’incontro, quindi, sarà recuperato tra la penultima e l’ultima giornata del campionato.

Lazio-Torino si recupera martedì 18 maggio. A deciderlo è stata la Lega di Serie A in un consiglio creatosi per parlare del tema. Le due squadre si sarebbero dovute sfidare un mese fa, precisamente il 2 marzo. Ad impedire la partenza della squadra di Urbano Cairo fu proprio l’ASL di Torino. Infatti, si era individuato un focolaio tra i tesserati simile a quello che si era creato nel Genoa.

Dunque, il Torino aveva deciso di non partire per la capitale. Questo avrebbe portato alla sconfitta per 3-0 a tavolino che, però, non è mai arrivata. La partita fu, quindi, rinviata. La Lazio, però, ha presentato un ricorso al Collegio di Garanzia per il mancato 3-0. Di questa mozione se ne discuterà il 13 maggio, cioè cinque giorni prima del match.

Lazio-Torino, partita fondamentale

La nuova collocazione della partita potrebbe aprire a diversi scenari. Sarà posta a cavallo tra le due ultime giornate di campionato e potrebbe essere fondamentale. La Lazio, in attesa della sfida di stasera contro il Milan, è sesta e sogna la Champions League. Anche per il Torino si tratta di una sfida importante perché vale la salvezza. Attualmente il Toro è sedicesimo a pari punti col Benevento che è terzultimo.

Non si sa se i conti saranno chiusi ma la sfida del 18 maggio potrà essere determinante per il destino delle due squadre.

