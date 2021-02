Coronavirus, Torino-Sassuolo a rischio rinvio

Rischio rinvio per Torino-Sassuolo, anticipo del venerdì che dovrebbe aprire la 24° giornata di Serie A. L’ASL del capoluogo sabaudo ha infatti disposto lo stop all’allenamento granata, dopo che da controlli effettuati in mattinata sono risultati positivi al Covid nuovi elementi della squadra.

“In relazione alla situazione contingente, relativa a ulteriori casi di positività al Covid 19, non ancora stabilizzata e in evoluzione, su indicazione dell’Autorità sanitaria locale competente il Torino Football Club comunica che l’allenamento odierno è sospeso in attesa di ulteriori controlli”.

Il Torino, che già contava tre positivi in squadra, ha visto alzare ulteriormente il numero dei propri contagiati e, come da indicazioni delle autorità sanitarie, ha effettuato un nuovo giro di tamponi (risultati previsti domani mattina), da cui si dovrebbero trarre indicazioni utili per il match di venedì sera.

In caso di stop alla gara, il Torino non subirebbe ripercussioni sulla classifica, dacché il precedente di Juventus-Napoli ha stabilito che le autorità sanitarie possano intervenire in merito al rinvio di una partita, qualora ritengano vi siano le condizioni necessarie.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS