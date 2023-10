Corona rivela: anche Tonali e Zaniolo implicati nelle scommesse

Caso Scommesse: Corona rivela altri due nomi implicati nelle scommesse sul calcio, per l’ex re dei paparazzi, infatti, ad essere coinvolti in tale giro ci sarebbero anche Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo.

Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali anch’essi implicati nella vicenda delle scommesse sui siti illegali – Fonte Immagine Profilo Twitter ufficiale del calciatore.

Fabrizio Corona sa sempre quale sia il modo migliore per ritornare in auge anche dopo il periodo travagliato passato in prigione. L’ex re dei paparazzi, infatti, aveva lanciato un primo scoop nelle scorse settimane, sostenendo che il centrocampista della Juventus, Nicolò Fagioli, avesse una seria dipendenza dal gioco d’azzardo. Scoop che poi si è tramutato in una situazione reale, trapelata proprio nei giorni scorsi dopo che lo stesso Fagioli ha deciso di autodenunciarsi su consiglio dei propri legali alla Procura di Torino, la quale ha già ascoltato le dichiarazioni del calciatore è ha avviato prontamente l’apertura di un’indagine.

Corana, però, aveva lasciato intendere che la ludopatia da gioco non era solamente legata al 22enne della Juventus e che nelle successive ore avrebbe fatto trapelare ulteriori due nomi legati alla medesima vicenda delle scommesse fatte sul calcio da altri due giocatori di nazionalità italiana, attualmente in attività all’estero. La notizia non è tardata ad arrivare e lo stesso Corona attraverso la sua nuova testata giornalistica Dillinger News ha reso noti gli ulteriori due nomi in questione, ovvero quello di Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo.

Accuse pesanti quelle mosse dal capo della testata giornalistica nei contronti dell’ex Milan, attualmente al Newcastle e dell’ex Roma attualmente al Galatasaray. Sul caso Fagioli la Procura di Torino avrebbe già fatto passi avanti e starebbe continuando ad indagare su quali possano essere i siti illegali utilizzati dal centrocampista bianconero per le scommesse fatte, mentre si attendono sviluppi sugli ulteriori due nomi saltati in pentola dopo le dichiarazioni di Corona.

Corona interrogato dalla Polizia

Dopo aver dichiarato quanto preannunciato ieri, la Polizia si è recata a casa di Corona per invitarlo a presentarsi in questura in quanto persona informata sui fatti. A renderlo noto è stato lo stesso paparazzo attraverso il suo canale Instagram “È venuta a prendermi la polizia a casa. Sto andando in questura a Milano.”

L’ex paparazzo sarà, dunque, ascoltato dalla questura sulla vicenda delle scommesse fatte dai rispettivi interessati sui siti illegali. Si attendono, dunque, nuovi sviluppi sul caso e chissà che non possa continuare a fornirle ancora una volta lo stesso Corona, attraverso la propria testata giornalistica.