Coppe Europee: le scommesse su Champions, Europa e Conference League 2022-23

Le coppe europee parlano inglese e italiano: è quanto emerge dall’ultima indagine dell’Osservatorio Scommesse di Lottomatica, che ha analizzato le giocate sulle vincenti di Champions, Europa e Conference League e sul passaggio del turno nei quarti di Champions.

Per gli scommettitori, Manchester City, Juventus e West Ham sono i club indiziati per alzare i tre trofei continentali, ma non mancano sorprese.

Champions League: Manchester City e Real Madrid favoriti a pari merito, Inter ultima tra le semifinaliste

Sul fronte della vincente della Champions League 2022-23, in pole, per chi punta su Lottomatica, c’è il Manchester City: la squadra di Guardiola e dell’attuale capocannoniere del torneo, Håland (12 gol), raccoglie il 21% delle scommesse totali.

Eliminato il Napoli, che intrigava molti scommettitori, il principale avversario del Manchester City è il Real Madrid (12%), che, tuttavia, affronterà proprio gli inglesi in semifinale. Solo una, dunque, arriverà alla finale di Istanbul, a sfidare Milan o Inter: in vista dell’euroderby, meglio i rossoneri (15,6%) dei cugini nerazzurri (7%), a livello di giocate in chiave vincente del torneo.

Le quattro semifinaliste hanno raccolto fino a oggi il 66% delle scommesse. Rispetto alle previsioni d’inizio stagione, City e Milan si sono confermate. Come anche, ma in chiave negativa, Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, che, nonostante rose competitive, poco solleticavano a inizio torneo gli scommettitori.

Le scommesse vincente Europa League 2022-23: Juve sola al comando, Roma seconda favorita

L’Italia si prende la scena nel quadro previsionale dell’Europa League, con la Juventus a farla da padrone. I bianconeri attraggono ben il 54% delle scommesse sulla vincente del torneo. Insomma, nonostante una stagione tormentata, c’è fiducia sulla banda Allegri.

Dietro c’è la Roma, campione in carica di Conference League: sui giallorossi, indicati alla vigilia della competizione come favoriti, punta il 12% degli utenti, che vaticinano, dunque, un derby italiano in finale.

Dall’analisi dell’Osservatorio Lottomatica emerge un dato di rilievo: l’incertezza che, da sempre, è peculiarità dell’Europa League. Lo si evince, per esempio, nel 10% alla voce “Altro” in chiave vincente del torneo e dal misero 1% che raccoglie il Siviglia, storico “padrone” del torneo, vinto in totale 6 volte, di cui 4 nelle ultime 10 edizioni.

Nella seconda competizione per club, il nome non basta per fare strada, come dimostrano le precoci uscite di scena di Manchester United e Barcellona, che raggranellavano rispettivamente il 10,5% e il 9,4% di scommesse in chiave vittoria finale.

Da notare che, dall’introduzione dell’Europa League, nella stagione 2009-10, le italiane non hanno mai alzato la coppa, che è stata prettamente affare di spagnoli (8 successi) e inglesi (3), con Porto nel 2010-11 ed Eintracht Francoforte la passata stagione come uniche eccezioni.

La Fiorentina è terza nelle scommesse Conference League, West Ham e Villarreal davanti

Derby Inghilterra-Spagna anche in Conference League, in base ai dati raccolti dall’Osservatorio Scommesse di Lottomatica.

A svettare nettamente in chiave vincente è, però, il West Ham: gli Hammers raccolgono il 30,5% di puntate.

Poi troviamo il Villarreal, con il 19% di giocate. Il sottomarino giallo, però, è uscito di scena già agli ottavi per mano dell’Anderlecht. Fuori anzitempo anche Lazio, Braga e Colonia, che godevano di buona fiducia da parte degli scommettitori, rispettivamente con il 9%, 7% e 6% di giocate.

Di fatto, la seconda forza in chiave vincente è la Fiorentina: sulla squadra di Italiano, protagonista fin qui di un torneo eccellente, crede il 16% degli scommettitori. Meno chance per le altre due semifinaliste: meglio l’AZ Alkmaar (5,2%), giustiziere della Lazio agli ottavi, rispetto al Basilea (2.5%).

Quarti Champions 2022-23, gli scommettitori hanno indovinato le semifinaliste?

Tornando alla Champions League, l’indagine dell’Osservatorio Lottomatica offre anche un interessante focus sul passaggio del turno all’altezza dei quarti.

T/T QUARTI DI FINALE CHAMPIONS LEAGUE Chelsea-Real Madrid

(Passaggio turno) Chelsea 5,8% Real Madrid 94,2% Napoli-Milan

(Passaggio turno) Napoli 67% Milan 33% Bayern Monaco-Manchester City

(Passaggio turno) Bayern Monaco 20,5% Manchester City 79,5% Inter-Benfica

(Passaggio turno) Inter 23,4% 76,6%

Sull’approdo in semifinale di Real e City, dunque, gli scommettitori hanno avuto buon fiuto. Soprattutto in un match d’alta quota come Bayern-City. Più agevole “leggere” Chelsea-Real: un po’ per le difficoltà attuali degli inglesi, nonostante un mercato faraonico, ma soprattutto per il feeling degli spagnoli con la competizione, con 32 semifinali raggiunte in 68 edizioni.

Diverso, invece, l’esito del campo nelle sfide che vedevamo impegnate le milanesi: Milan e Inter hanno sovvertito il pronostico che le vedeva sfavorite contro Napoli e Benfica, riuscendo ad approdare entrambe in semifinale, dove s’incontreranno nuovamente l’una contro l’altra proprio come vent’anni fa.

Fonte dati: https://www.lottomatica.it/scommesse/eventi/osservatorio-scommesse/coppe-europee-semifinale-2022-2023