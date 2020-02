Coppa Italia, Video Gol Highlights Inter-Napoli 0-1: Gattuso batte Conte con una magia di Fabian Ruiz

Risultato Inter-Napoli 0-1, Andata Semifinale Coppa Italia: la decide Fabian Ruiz con un bellissimo sinistro a giro, primo round a Gattuso

Non è un’impresa, ma poco ci manca per il Napoli, che batte l’Inter allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, conosciuto anche come Stadio San Siro, aggiudicandosi la sfida d’andata delle semifinali di Coppa Italia.

Vittoria bellissima per i partenopei, che provano a cancellare le delusioni del campionato e la brutta sconfitta di domenica, confermando che il primo obiettivo stagionale quest’anno è e resta la coppa nazionale, la strada più veloce per le coppe europee.

Brutta sconfitta per i nerazzurri, poco incisivi e troppo evanescenti. Certo, nessuno avrebbe mai pensato ad un risultato simile dopo la clamorosa vittoria in rimonta nel derby.

La sintesi di Inter-Napoli 0-1, Andata Semifinale Coppa Italia

E’ una partita molto equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi. Gli ospiti provano a fare possesso palla anche da dietro, partendo al portiere, ma i padroni di non permettono un giro della palla di qualità grazie ad un pressing asfissiante.

Le due squadre si annullano a vicenda e le uniche occasioni sono nei piedi di Mertens, che non trova la porta, e sulla testa di Lautaro Martinez, anche lui impreciso, fino ai minuti di recupero, quando Zielinski si divora il gol del vantaggio sparando sul portiere da ottima posizione.

Cambia il copione della partita nel secondo tempo, visto che si alzano i ritmi di gioco, le squadre, seppur ben messe in campo dal punto di vista tattico, riescono finalmente a far girare la palla con maggiore velocità dando vita ad improvvise accelerazioni.

Al 57′ minuto, al primo vero e proprio tiro nello specchio della porta di tutta la partita, gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con un magico sinistro a giro di Fabian Ruiz.

I padroni di casa provano a reagire, prendono in mano il pallino del gioco iniziando un vero e proprio assedio alla porta degli ospiti, che si difendono in maniera compatta non lesinando però a ribaltare l’azione.

Dopo una bella conclusione di Eriksen, i padroni di casa sfiorano il pareggio con una rissa in area di rigore con protagonista Lukaku, ma Ospina salva, mentre ancora Ospina è impreciso.

Video Gol Highlights di Inter-Napoli 0-1, Andata Semifinale Coppa Italia

Il tabellino di Inter-Napoli 0-1, Andata Semifinale Coppa Italia

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar (Dal 46′ D’Ambrosio), De Vrij, Bastoni; Moses (Dal 74′ Sanchez), Barella, Brozovic, Sensi (Dal 66′ Eriksen), Biraghi; Lukaku, Martinez. ALL.: Conte

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Elmas; Callejon (Dal 78′ Politano), Mertens (Dal 73′ Milik), Zielinski (Dal 82′ Allan). ALL.: Gattuso

Arbitro: Calvarese di Teramo

Gol: 57′ Ruiz (N)

Ammoniti: Skriniar, Manolas, Mario Rui, Ospina

