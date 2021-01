Coppa Italia, video gol highlights Inter-Milan 2-1: sintesi 26-01-2021

Il risultato, la sintesi e il video gol highlights di Inter-Milan 2-1, quarti di finale Coppa Italia: i nerazzurri vincono con merito e approdano alle semifinali del torneo in cui troveranno una tra Juventus e Spal.

Ibrahimovic porta il Milan in vantaggio al 31°, ma l’Inter pressa senza sosta e nella ripresa, anche grazie all’espulsione dello svedese, mette l’avversario alle corde e lo rimonta con un penalty di Lukaku e una gran punizione di Eriksen.

La sintesi di Inter-Milan 2-1, quarti di finale Coppa Italia

La sfida è equilibrata e dai ritmi elevati, anche se in mezz’ora vi è soltanto una chance ciascuno: in apertura Leao sfiora il palo con un destro dal limite e al 24° Tatarusanu è bravissimo su Lukaku, che riceve palla da Darmian e conclude di sinistro da dentro l’area.

Prima e dopo, si vede un’Inter che attacca senza trovare spazi e un Milan che si difende con ordine pur perdendo Kjaer per un problema alla gamba dopo appena venti minuti; al suo posto entra Tomori, al suo esordio assoluto in rossonero.

Al 31° arriva il vantaggio del Milan, che premeva da un po’: Meité mette giù di testa un pallone a campanile e serve Ibrahimovic, che insacca con un preciso diagonale che tocca il palo e finisce in rete.

L’Inter cerca di riorganizzarsi e nel finale di tempo si accampa nell’area avversaria sfiorando il pareggio quando, al 37° Sanchez prova di testa trovando il muro dei difensori.

Al 45° si rischia la rissa tra Lukaku e Ibrahimovic: i due si minacciano, Valeri li ammonisce e al duplice fischio si danno appuntamento negli spogliatoi.

Il secondo tempo è tutto dei nerazzurri, che assaltano da subito l’area del Milan costringendo Tatarusanu ad intervenire due volte.

Al 60′ Ibrahimovic viene ammonito nuovamente per un fallo su Kolarov e deve abbandonare la contesa: questo fa sì che il Milan si abbassi sempre più e subisca la pressione altrui, che si concretizza al 71° con un dubbio rigore concesso per un fallo di Leao su Barella molto discutibile.

Dal dischetto va Lukaku, che trasforma con un sinistro alto e angolatissimo che si insacca dopo aver toccato la parte interna della traversa.

Dopo una lunga pausa per un infortunio occorso a Valeri, la partita riprende con Chiffi alla direzione. Al minuto 82 La squadra di Conte impegna ancora Tatarusanu con una conclusione di Hakimi e all’89° un clamoroso errore in disimpegno di Kessié spiana la strada a Martinez, che entra in area e prova il diagonale, ma il portiere rumeno del Milan è ancora attentissimo.

Al 90° Tatarusanu sventa ancora una chance capitata ai nerazzurri, salvando stavolta una conclusione di Lukaku entrato in area dopo uno scambio con Martinez.

Nei dieci minuti di recupero concessi per la sostituzione dell’arbitro la pressione dell’Inter è totale e culmina con la bella punizione di Eriksen al 97°: il pallone supera la barriera e si insacca lasciando di sasso Tatarusanu.

Il video gol highlights di Inter-Milan 2-1, quarti di finale Coppa Italia

Il tabellino di Inter-Milan 2-1, quarti di finale Coppa Italia

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Kolarov (92′ Young); Darmian (46′ Hakimi), Barella, Brozovic (88′ Eriksen), Vidal, Perisic (67′ Martinez); Lukaku, Sanchez. Allenatore: Conte

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Dalot, Kjaer (20′ Tomori), Romagnoli, Hernandez; Meité, Kessié; Saelemaekers (85′ Castillejo), Diaz (60′ Rebic), Leao (85′ Krunic); Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

Marcatori: 31′ Ibrahimovic, 71′ rig. Lukaku e 97′ Eriksen

Arbitro: Valeri (dall’80’ Chiffi)

Ammoniti: Kjaer, Lukaku, Ibrahimovic, Brozovic, Rebic, Kessié e Hakimi

Espulsi: 59′ Ibrahimovic

Note: all’80° Chiffi sostituisce Valeri per infortunio

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS