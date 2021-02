Coppa Italia, pronostico e quote Inter-Juventus 02-02-2021

Pronostico e quote Inter-Juventus: i nerazzurri di Antonio Conte ospitano i bianconeri di Andrea Pirlo nell’andata delle semifinali di Coppa Italia.

Messe in archivio le rispettive vittorie in campionato contro Benevento e Sampdoria, Inter e Juventus tornano ad affrontarsi a distanza di 2 settimane dalla vittoria nerazzurra dello scorso 17 gennaio. Stavolta sono le semifinali di Coppa Italia che nel giro di 7 giorni diranno chi tra meneghini e torinesi andrà a giocarsi il trofeo il prossimo 19 maggio contro la vincente di Napoli-Atalanta.

Ovviamente nessuna delle due vuole rinunciare alla coppa che, sebbene non prestigiosa quanto il campionato, rappresenta comunque l’occasione per portare a casa un titolo da collocare fieri in bacheca. I nerazzurri non la vincono esattamente da 10 anni, ossia dal 3-1 al Palermo del 29 maggio 2011, mentre la Vecchia Signora non si afferma nella manifestazione dalla finale dell’edizione 2017-2018 vinta 4-0 contro il Milan guidato allora da Gennaro Gattuso.

Sia Conte che Pirlo dovrebbero mandare in campo le migliori formazioni possibili con il tecnico leccese che dovrà però rinunciare agli squalificati Lukaku e Hakimi. Nessun problema invece per l’allenatore bresciano dei torinesi che, eccezion fatta per Dybala, potrà contare sull’intera rosa a sua disposizione.

Pronostico e quote Inter-Juventus, andata semifinali Coppa Italia 02-02-2021

Pronostico Quote 1 2.45 2 2.85 Over 2.5 1.85

Pronostico e quote Inter-Juventus: 1 quotato 2.45 e 2 quotato 2.85 su Eurobet.

Come dicemmo qualche settimana fa in occasione della sfida di campionato, pronosticare un risultato attendibile per Inter-Juventus è cosa sempre assai difficile. Quella tra nerazzurri e bianconeri è una sfida a sé che molto spesso non bada né ai valori in campo né alla classifica. È semplicemente il Derby d’Italia.

Le zebre hanno l’obbligo di fare bene in quel di San Siro domani poiché una vittoria in trasferta non solo permetterebbe di vendicare la sconfitta del 17 gennaio ma consentirebbe anche di mettere più di un piede in finale. Lukaku e Hakimi non ci saranno, quindi per Bonucci e compagni il compito sarà sicuramente più facile. Occhio comunque a non sottovalutare l’imprevedibilità di Lautaro e la voglia di mettersi in mostra di Darmian, in fondo è pur sempre una partita che può valere una finale.

Quanto al pronostico quindi consigliamo un “attendibile” GG quotato 1.68 agli scommettitori più tradizionalisti. A quelli più arditi suggeriamo invece il 2 fisso dato a 2.85. Un’alternativa, sulla scia del 2-0 del 17 gennaio, potrebbe essere l’Under 2.5 fissato a 1.85.

Pronostico e quote Inter-Juventus, andata semifinali Coppa Italia 02-02-2021.

Pronostico e quote Inter-Juventus: le classiche

1: 2.45

X: 3.40

2: 2.85

Over 2.5: 1.85

Under 2.5: 1.85

GG: 1.68

NG: 2.05

Probabili formazioni Inter-Juventus

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro, Sanchez.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Arthur, Kulusevski; Cristiano Ronaldo, Morata.

