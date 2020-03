Eurobet scommesse sportive: opinioni e considerazioni

Eurobet lo possiamo definirlo come uno dei migliori siti per il gioco online che operano in Italia. Si tratta di una delle più antiche piattaforme di gioco online che opera dal 1995 a livello internazionale.

Informazioni Eurobet

Regolamentazione AAMS – GAD 15016 Numero totale giochi 124 Fornitore Software Playtech Bonus di Benvenuto 10€ subito + bonus fino a 200€ Società gestore Eurobet Italia SRL Indirizzo Via Alessandro Marchetti 105, 00185 Roma Assistenza clienti Telefono: 0690251550 Mail: servizioclienti@eurobet.it Live Chat Deposito Minimo 5 euro Commissioni Solo su prelievi Eventi per scommettere calcio, moto gp, tennis, formula uno, ecc. Giocare senza download NO Cash back NO

Eurobet truffa?

Certamente no, in quanto si tratta di una piattaforma sicura e professione che fanno della piattaforma un punto di riferimento per molti scommettitori. Inoltre, l’autorizzazione AAMS con licenza numero 15016, insieme all’utilizzo dei software Playtech sono due delle più importanti caratteristiche legate alla professionalità e alla sicurezza di questa piattaforma.

Analizzando la piattaforma possiamo notare la grande varietà di giochi proposti per via anche della lunga esperienza che esso detiene sul mercato.

Eurobet fa parte di Ladbrokes Coral plc, ovvero il network internazionale che gestisce oltre 850 ricevitorie in Italia, con una piattaforma web che conta ben 19 mila dipendenti ed una clientela suddivisa in 100 Paesi.

La società in oggetto aderisce al protocollo Gioco Responsabile e come tale pone grande enfasi nell’attenzione ai limiti di gioco e alle patologie da gioco compulsivo.

Opinioni su Eurobet

Eurobet ha sviluppato una piattaforma semplice che permette di scommettere su oltre 124 giochi, gran parte realizzati da Playtech.

L’offerta di gioco è davvero ottima, dove puoi scegliere tra tantissimi giochi che comprendono diverse tipologie di caratteristiche. Nello specifico Eurobet ti permette di giocare su:

Roulette;

Slot machine;

Poker;

Blackjack, ecc.

Eurobet: Casinò Online

Eurobet è uno dei migliori casino online. Esso si presenta con un’ottima scelta di gaming. Qui puoi scegliere tra:

slot machines;

old style;

Robocop;

Jurassic Island;

King of Olympus;

Roulette;

Diamond Bet

Roulette francese;

Roulette 3d;

Casino live;

Roulette

Blackjack;

Baccarat.

Eurobet: Scommesse Sportive

La sezione scommesse sportive permettono di giocare sulla maggior parte degli sport internazionali.

Si tratta di una piattaforma semplice da utilizzare tra quelle in circolazione sul mercato italiano. E’ possibile scommettere su:

Calcio;

basket;

pallamano;

ciclismo;

hockey;

tennis;

football;

rugby;

snooker.

Eurobet poker

All’interno della poker room è possibile trovare Un’offerta completa e piena di opzioni. Qui è possibile testare:

Twister Poker;

Speed Holdem;

iPoker Microseries;

Sfida tra Titani.

Eurobet Bingo

Altra importante sezione è il Bingo, una tipologia di gioco con una serie di opzioni davvero avvincenti. In questa sezione è possibile scegliere tra:

Pegaso;

Cassiopea;

Andromeda;

Paris Cafe;

Music Hall;

Bother;

tutte, con caratteristiche e dinamiche differenti.

Bonus Eurobet

In merito al bonus Eurobet sottolineiamo il bonus benvenuto di 5 € che potrà raggiungere un massimo di 1000 €. Questo bonus è condizionato all’apertura di un nuovo account. Il bonus è pari al 100% del denaro versato.

Bonus multipla

Il Bonus multipla prevede un bonus del 3% con multiple su 5 avvenimenti. La quota minima è di 1,30 e la promozione esclude tutte le scommesse sistemiche.

Bonus Poker

L’offerta inerente al bonus poker è di max. 1000 € con un bonus progressivo pari al 100% del primo deposito (10€ deposito minimo).

Il bonus viene suddiviso in tranche e prevede una suddivisione in 45 giorni. La promozione di benvenuto poker Eurobet è soggetta a Termini e Condizioni.

Bonus Casino

L’offerta di benvenuto poker anche in questo caso è di 1000 € e viene erogato con trance da 5 a 100 euro.

Questo bonus prevede però un rollover pari a 60 volte il bonus.

Come effettuare depositi e prelivi su Eurobet

Per attivare un proprio account, prelevare denaro, o prelevare denaro, è possibile utilizzare uno dei seguenti metodi:

Bonifico bancario;

Mastercard;

Visa;

Visa Electron;

Maestro;

Postepay;

Paysafecard;

Skrill;

Neteller.

Da notare anche che in caso di prelievo, le commissioni applicate da Eurobet, esse variano da 0.25 centesimi di euro sino a 2.05 €.

Servizio Clienti offerto

Il servizio di assistenza clienti viene offerto con le seguenti modalità:

Telefono: 0690251550;

Fax: 0664893060;

Email: servizioclienti@eurobet.it;

Chat live.

Il servizio è disponibile tutti i giorni dalle 9.00 alle 21.45.

Piattaforma Eurobet

La piattaforma web Eurobet è semplice e facile da utilizzare. Essa si presenta con una formula dinamica dall’impostazione grafica estremamente fruibile per tutti gli utenti.

E’ possibile accedere a tutte le varie sezioni del gioco presenti dalla home page.

App mobile: rapida e moderna

Anche l’app mobile offerta è semplice e considerata una delle migliori presentii sul mercato. Da quest’app è possibile accedere a tutti i giochi, con un buon rapporto di alternative rispetto alla versione desktop. L’app mobile è disponibile per sistemi Android e IOS.

Come registrarsi su Eurobet?

Al fine di aprire un conto live, si devono seguire le seguenti procedure:

Collegarsi a Eurobet;

Cliccare su “Registrati”;

Compilare il format con i dati personali;

Caricare il documento d’identità entro 30 giorni;

Confermare l’identità tramite link presente nell’email inviata.

Considerazioni finali

A questo punto, possiamo concludere che si tratta di una buona piattaforma, che rispetta altissimi standard di sicurezza e allo stesso tempo propone una grande qualità tecnica.

Il sistema ottempera perfettamente a tutti i dettami prevista dalla legislazione AAMS. Ecco il motivo per il quale viene classificato come uno dei migliori siti di scommesse online.

Votazione Eurobet

Funzionalità Eurobet 9/10 Offerta di benvenuto 9/10 Promozioni 8/10 Quote e Live 9/10 Depositi e Prelievi 8/10 App mobile 8/10 Streaming 9/10 Assistenza Clienti 8/10

