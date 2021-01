Coppa Italia, Atalanta-Lazio Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 27-1-2021

Le due squadre, reduci da due successi convincenti in campionati, scendono nuovamente in campo per affrontare i quarti di finale di Coppa Italia.

A poche ore dal termine del weekend di campionato, Atalanta e Lazio sono pronte a tornare in campo, questa volta per affrontare i quarti di finale di Coppa Italia.

Dopo il 3-0 di San Siro, i bergamaschi sono pronti a dare l’assalto alla semifinale della coppa nazionale, ospitando la Lazio al Gewiss Stadium.

Gli uomini di Inzaghi sono reduci dal successo in rimonta contro il Sassuolo, con il mister piacentino in odore di rinnovo con il club del presidente Lotito.

La partita sarà, con ogni probabilità, la prima dopo sei anni senza il Papu Gomez tra le file nerazzurre. L’argentino, infatti, è a un passo dal firmare per il Siviglia.

Le ultime sulle formazioni di Atalanta-Lazio:

Gasperini avrà la rosa quasi al completo, tranne Pasalic, sulla via del recupero ma non convocato per la sfida. L’undici titolare sarà composto da quasi tutti i titolarissimi, eccetto Sportiello in porta, che prenderà il posto di Gollini, e di Muriel, che sarà l’unica punta e farà le veci di Zapata. Per il resto Palomino, Toloi e Djimsiti saranno i tre di difesa; Hateboer, De Roon, Freuler e Gosens, mentre Malinovskyi sarà in ballottaggio con Ilicic per un posto da rifinitore insieme a Pessina.

Più di un dubbio per Inzaghi nella formazione anti-Atalanta di mercoledì sera. Non convocati gli infortunati Luis Alberto, Proto, Fares e Luiz Felipe, oltre allo squalificato Lucas Leiva. Il modulo sarà il classico 3-5-2, che sarà quello dei titolarissimi. Strakosha presidierà i pali, con Patric, Hoedt e Acerbi in difesa. A centrocampo Lazzari e il rientrante Lulic saranno gli esterni, con il trio Akpa-Akpro (in vantaggio su Parolo)-Milinkovic–Escalante al centro. In avanti Immobile dovrebbe lasciare il posto a Muriqi, con al suo fianco Caicedo, in vantaggio su Correa.

Le probabili formazioni di Atalanta-Lazio:

Atalanta(3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Muriel

Lazio(3-5-2): Strakosha; Patric, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Akpa-Akpro, Lulic; Muriqi, Caicedo.

Dove vedere Atalanta-Lazio in Diretta TV-Streaming:

La partita tra Atalanta e Lazio, valida per i quarti di finale di Coppa Italia e che si disputerà mercoled’ 27 gennaio alle 17.45, sarà visibile su Rai Due. In alternative, in streaming su RaiPlay.

