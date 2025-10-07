Coppa Italia 2025/2026: ufficiali date e orari degli ottavi di finale

La Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026 entra nel vivo: la Lega Serie A ha ufficializzato date e orari degli ottavi di finale, fase in cui scenderanno in campo le otto teste di serie del torneo. Le sfide si disputeranno in gara secca, e in caso di pareggio al termine dei 90 minuti si andrà direttamente ai rigori, senza tempi supplementari.

Il programma degli ottavi si estenderà dal 2 dicembre 2025 al 27 gennaio 2026, con partite distribuite tra dicembre e gennaio per adattarsi al fitto calendario di campionato e coppe europee.

Tutto il programma degli ottavi di Coppa Italia

Juventus – Udinese : martedì 2 dicembre 2025 , ore 21:00 (italiane)

: martedì , ore (italiane) Atalanta – Genoa : mercoledì 3 dicembre 2025 , ore 15:00

: mercoledì , ore Napoli – Cagliari : mercoledì 3 dicembre 2025 , ore 18:00

: mercoledì , ore Inter – Venezia : mercoledì 3 dicembre 2025 , ore 21:00

: mercoledì , ore Bologna – Parma : giovedì 4 dicembre 2025 , ore 18:00

: giovedì , ore Lazio – Milan : giovedì 4 dicembre 2025 , ore 21:00

: giovedì , ore Roma – Torino : martedì 13 gennaio 2026 , ore 21:00

: martedì , ore Fiorentina – Como: martedì 27 gennaio 2026, ore 21:00

Tutti gli orari indicati sono già convertiti all’orario italiano (un’ora avanti rispetto a quello britannico indicato nel comunicato ufficiale).

Un tabellone “a tennis” e grandi sfide in arrivo

Come da tradizione, il torneo mantiene il suo tabellone in stile tennistico, che permette di conoscere in anticipo i possibili incroci ai quarti e alle semifinali. Questo significa che ogni vittoria può già indirizzare il percorso verso una sfida di prestigio tra le big della Serie A.

I riflettori saranno puntati soprattutto su Lazio–Milan, remake di una delle sfide più spettacolari della scorsa stagione, e su Juventus–Udinese, con i bianconeri chiamati a riscattarsi dopo un periodo altalenante in campionato. Grande attesa anche per Inter–Venezia, con i nerazzurri favoriti ma pronti a non sottovalutare una delle sorprese del torneo.

Infine, il match tra Napoli e Cagliari promette scintille: gli azzurri di Calzona vogliono tornare protagonisti anche in Coppa dopo le difficoltà in campionato.

La corsa alla finale di Roma è ufficialmente cominciata: da dicembre a gennaio, la Coppa Italia offrirà spettacolo, rivalità storiche e nuove sfide che accenderanno il cuore del calcio italiano.

