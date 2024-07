Coppa Italia 2024-2025: date, orari e giorni del calendario

Oltre alla prossima Serie A è stata presentata anche la nuova Coppa Italia, che continuerà a chiamarsi Coppa Italia Frecciarossa.

Il Napoli, 10° nell’ultimo campionato, esordirà già l’11 agosto nei trentaduesimi di finale, mentre le prime otto classificate inizieranno il loro cammino negli ottavi di finale in programma a dicembre.

Il format è sempre quello stabilito oltre dieci anni fa. Semifinali escluse, si giocheranno soltanto partite secche fino alla finale del 14 maggio a Roma.

Dopo un turno preliminare con alcune squadre di Serie C e le neopromosse dalla terzaa alla seconda serie, dai trentaduesimi entreranno in scena le squadre di A classificatesi dal nono posto in giù, compreso il già menzionato Napoli.

Dagli ottavi, come detto, inizierà come sempre il percorso delle grandi e potrebbe esserci in semifinale il derby di Milano; idem quello della Capitale. Gli incroci tra Roma e Milano saranno possibili solo nei quarti di finale e solo in finale sarà possibile vedere Inter-Juventus o Juventus-Milan.

Turno Preliminare, domenica 04/08/2024

Trentaduesimi, domenica 11/08/2024

Sedicesimi, mercoledì 25/09/2024

Ottavi di finale, mercoledì 04/12/2024 e mercoledì 18/12/2024

Quarti di finale, mercoledì 05/02/2025 e mercoledì 26/02/2025

Semifinali (andata e ritorno), mercoledì 02/04/2025 e mercoledì 23/04/2025

Finale, mercoledì 14/05/2025

