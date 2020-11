Coppa Italia 2020-2021: tutti gli accoppiamenti agli ottavi di finale

Svelati gli accoppiamenti degli Ottavi di Finale di Coppa Italia. Ancora da stabilire le dati (Mercoledì 13 e 20 Gennaio) e gli orari, come sempre le partite saranno in diretta sulla RAI. Ecco il tabellone completo degli ottavi.

Si è concluso, questa settimana, il quarto turno eliminatorio di Coppa Italia regalandoci partite di grande livello e intensità che hanno già sancito la fine della corsa per alcune delle squadre più blasonate del nostro paese. Udinese, Verona e Sampdoria terminano la loro avventura in Coppa nel peggiore dei modi, mentre l’Empoli, in virtù del 3-0 a tavolino maturato con il Brescia, e la Spal rimangono le uniche rappresentanti delle categorie inferiori alla massima serie.

Intanto sono stati svelati anche tutti gli accoppiamenti e gli stadi che ospiteranno gli ottavi di finale, primo turno in cui entrano in scena anche le “big” del campionato italiano.

Fiorentina-Inter: Dopo aver battuto, ai tempi supplementari, l’Udinese e aver fatto brillare in soli tre minuti il talento di Cristobal Tofol Montiel, gli uomini di Prandelli saranno il primo avversario dell’Inter in questa competizione. Il sorteggio ha premiato l’Artemio Franchi, come palcoscenico della sfida più bella di questi Ottavi di Finale.

Atalanta-Cagliari: Il gol al 93′ di Sottil ha permesso ai Sardi di giocarsi l’ottavo di finale a discapito dell’Hellas Verona e lo faranno al Gewiss Stadium di Bergamo contro l’Atalanta di Gasperini, intenta ad iniziare il proprio percorso tra le mura amiche.

Lazio-Parma: La doppietta di Brunetta ha permesso ai crociati di eliminare il meno quotato Cosenza. Sarà proprio il Parma a sfidare, all’Olimpico di Roma, la Lazio che inizia il proprio cammino in una competizione spesso fortunata per i biancocelesti.

Napoli-Empoli: I campioni in carica debutteranno al San Paolo (o allo “Stadio Diego Armando Maradona” qualora dovesse arrivare l’ufficialità) contro una delle due rappresentanti rimaste ad onorare il campionato cadetto alla massima serie. L’Empoli ha vinto la propria partita non giocando e aggiudicandosi il 3-0 a tavolino visto che il Brescia ha “disertato” l’incontro a causa dei postivi al Covid.

Roma-Spezia: La stupenda vittoria per 4-2, in rimonta, contro il Bologna ha mandato gli uomini di Italiano a giocarsi una sfida dal ricco significato storico. Roma-Spezia, allo Stadio Olimpico, sarà la riedizione della sfida del 2015 che vide lo sfavoritissimo Spezia, anche di serie inferiore, vincere ai rigori contro la Roma. Ci sarà la rivincita per i giallorossi o continuerà la favola bianconera?

Milan-Torino: Il Milan di Pioli debutterà, in casa, contro il Torino dell’ex Giampaolo che ha eliminato facilmente il Virtus Entella. Per il Toro si tratta di una sfida di grande importanza per provare ad imporsi in una competizione mai troppo fortunata per i granata, ma il Milan di quest’anno può ambire alla vittoria finale.

Sassuolo-Spal: Il Sassuolo di De Zerbi può contare sul favore di campo durante l’ottavo di finale contro la Spal. I ferraresi hanno battuto il Monza per 2-0 e cercheranno di rendere la vita difficile ad una squadra ben più quotata.

Juventus-Genoa: I campioni d’Italia chiudono il sorteggio aggiudicandosi la possibilità di giocare tra le mura amiche dell’Allianz Stadium nella sfida contro il Genoa. Il grifone affronterà questa sfida con l’euforia di aver battuto, grazie ad un superbo Scamacca, i cugini della Sampdoria, eliminandoli dalla competizione. Nel 2017 il match in Coppa Italia si tinse con i colori dell’Argentina grazie ai gol di Dybala e Higuain.

Partite Quarti di Finale Coppa Italia 2020: Ata/Cag vs Laz/Par – Nap/Emp vs Rom/Spe

Fio/Int vs Mil/Tor – Juv/Gen vs Sas/Spal

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS