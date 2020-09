Coppa Italia 2020-2021: ecco il tabellone completo con calendario delle partite

Si è svolto ieri alle 15 nella sede della Lega di Serie A il sorteggio che ha stabilito gli accoppiamenti per la prossima stagione di Coppa Italia.

Le otto teste di serie che faranno il loro esordio negli ottavi di finale sono: 1) Atalanta, 2) Juventus, 3) Inter, 4) Roma, 5) Napoli, 6) Milan, 7) Sassuolo, 8) Lazio.

Il numero indica la posizione occupata nel tabellone ed il vantaggio di disputare gli eventuali scontri diretti a gara unica andrà alla squadra che è stata sorteggiata con il numero più basso.

Dando uno sguardo al tabellone, è possibile ipotizzare alcuni degli accoppiamenti che potranno aversi già a partire dai quarti di finale. Lo scontro più affascinante potrebbe vedere opposte Milan e Inter in un possibile derby milanese già nelle primissime battute della competizione Nazionale. Nello stesso lato in cui troviamo le due squadre ambrosiane è stata sorteggiata anche la Juventus che in caso di vittoria contro il Sassuolo, sua possibile rivale ai quarti, potrebbe ritrovarsi una delle due milanesi in semifinale.

Dall’altra parte dello schieramento ai quarti potrebbero disputarsi una mai banale Atalanta-Lazio e Roma-Napoli con il derby capitolino che potrebbe arrivare in semifinale.

La Coppa Italia 2020-21 prenderà il via il 23 Settembre con i turni preliminari, dove saranno impegnate le squadre di Serie C che nella passata stagione hanno ottenuto il pass per prendere parte alla competizione e le 8 squadre designate dalla Serie D. Il 2° turno preliminare andrà in scena il 30 Settembre dove faranno il loro esordio le 20 squadre di Serie B.

Le restanti 12 squadre di A scenderanno in campo 28 Ottobre 2020 negli incontri valevoli per il 3° turno.

Di seguito le restanti date degli incontri:

4° TURNO PRELIMINARE: 25 Novembre

OTTAVI DI FINALE: 13-20 Gennaio 2021

QUARTI DI FINALE: 27 Gennaio 2021

SEMIFINALI: 3 Febbraio (andata) – 10 Febbraio 2021 (ritorno)

FINALE: 19 MAGGIO 2021

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS