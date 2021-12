Coppa d’Africa 2022: convocati squadre, calendario date e orari, dove vederla in TV e diretta Streaming

Coppa D’Africa 2022 i convocati delle nazionali partecipanti con il calendario delle partite. La competizione inizierà il 9 gennaio ed in Italia sarà trasmessa in esclusiva streaming sulla piattaforma Discovery+ e su Eurosport Player.

Nonostante i continui ripensamenti, la Coppa D’Africa si giocherà regolarmente. La situazione Covid in Africa non è la migliore ma alla fine è arrivato il placet per poter giocare la competizione che inizierà il 9 gennaio e si giocherà in Camerun. La finale, invece, è fissata per il 9 febbraio. La Serie A vedrà tantissimi giocatori partire per il torneo. Tra le squadre più menomate c’è il Napoli che perderà tre giocatori come Koulibaly, Osimhen e Anguissa.

La favorita resta sempre la Nigeria di Osimhen e di Ịheanachọ del Leicester che ha già vinto la scorsa edizione del 2019. Tra le squadre che potrebbero ostacolare gli ex campioni d’Africa c’è l’Egitto che veste Premier League con giocatori del calibro di Salah del Liverpool ed Elneny dell’Arsenal. Anche il Senegal proverà a vendicarsi della finale persa nella scorsa edizione con Mané del Liverpool ed il portiere Mendy del Chelsea.

La novità potrebbe essere anche la Costa D’Avorio con il milanista Kessie ma soprattutto con l’attaccante dell’Ajax, Haller, che ha fatto benissimo nella fase a gironi con gli olandesi in Champions League. Tante stelle anche nelle altre Nazionali come il Marocco con Hakimi del PSG.

Coppa D’Africa 2021, tutti i gruppi

GRUPPO A: Burkina Faso, Camerun, Capo Verde, Etiopia

GRUPPO B: Guinea, Malawi, Senegal, Zimbabwe

GRUPPO C: Comore, Gabon, Ghana, Marocco

GRUPPO D: Egitto, Guinea-Bissau, Nigeria, Sudan

GRUPPO E: Algeria, Guinea Equatoriale, Costa d’Avorio, Sierra Leone

GRUPPO F: Gambia, Mali, Mauritania, Tunisia

Coppa D’Africa 2021, i convocati delle Nazionali

Algeria

Portieri: M’Bolhi, Oukidja, Zeghba

Difensori: Mandi, Bedrane, Tahrat, Benlamri, Tougai, Atal, Benayada, Halaïmia, Bensebaini, Chetti

Centrocampisti: Zerrouki, Belkebla, Bendebka, Zorgane, Feghouli, Bennacer

Attaccanti: Mahrez, Ounas, Belaïli, Benrahma, Boulaya, Brahimi, Slimani, Bounedjah, El Amine Amoura

Burkina Faso

Portieri: Koffi, F. Ouedraogo, K. Nikiema, Sawadogo

Difensori: Tapsoba, Dayo, Djiga, S. Ouattara, Yago, Kabore, Malo, O. Traoré, H. Nikiema

Centrocampisti: Sangaré, D. Nikiema, Guira, Touré, I. Ouedraogo, Simporé

Attaccanti: B. Traoré, Sanogo, Bayala, E. Traoré, Konate, D. Ouattara, Bandé, A. Tapsoba, Kouamé, C. Ouattara

Camerun

Portieri: Omossola, Epassy, Efala, André Onana

Difensori: Collins, Mbaizo, Ngadeu, Castelletto, Moukoudi, Onguene, Tolo, Oyongo, Ebosse

Centrocampisti: Jean Onana, Oum, Anguissa, Hongla, Kunde, Lea, Neyou

Attaccanti: Aboubakar, Bahoken, Choupo-Moting, Moumi, Ganago, Bassogog, Toko

Capo Verde

Portieri: Vozinha, da Rosa, Ramos

Difensori: Stopira, S. Fortes, J. Fortes, S. Furtado, Lopes, D. Borges, Ponck, D. Tavares

Centrocampisti: Rocha, N. Borges, Andrade, Monteiro, Nenass, Soares, Fernandes

Attaccanti: Mendes, W. Semedo, G. Tavares, W. Furtado, J. Tavares, Rodrigues, L. Semedo, D. Semedo

Comore

Portieri: Boina, Housseni, Ahamada

Difensori: Abdallah, A. Mohamed, Alhadhur, Zahary, Souahy, Abdou, Mdahoma, B. Youssouf

Centrocampisti: Bachirou, Y. Mchangama, Aboubakari, Abdullah, Chamed, Bourhane, M. Youssouf, Bakari, I. Mohamed

Attaccanti: Selemani, I. Youssouf, Djournoi, Mmadi, Mogni, Mattoir, Ben Mohamed, M. Mchangama

Costa D’Avorio

Portieri: Gbohouo, Sangare, Cisse, Tape

Difensori: Aurier, Bailly, Boly, Kanon, Kossounou, Deli, Konan

Centrocampisti: Maiga, Cornet, Die, Sangare, Akpa Akpro, Kessie, Traore, Gradel, Seri

Attaccanti: Boga, Zaha, Kouassi, Pepe, Haller, Kouame, Boli, Konate

Egitto

Portieri: Elshenawy, Bassam, Sobhy, Abu Gabal, Gad

Difensori: Ashraf, Fotouh, Hegazi, Kamal, Ramadan, Ma. Hamdy, Alaa, Hany, Yaseen, Fathalla, Meneam, Mo. Hamdy, Tawfeek, Dawood

Centrocampisti: Elsouleya, Fathy, Magdy, Ashour, Elneny, El Said, Sobhy, Sayed, Adel, Refaat, Emad, Fathy, Lasheen

Attaccanti: Salah, Trezeguet, Mohamed, Marmoush, Hamdy, Koka, Rayan, Sherif

Etiopia

Portieri: Shanko, F. Gebremichael, Tassew

Difensori: Tunjo, Hamid, Yesouf, Yohannes, Tamene, Bayeh, Debebe, Awol

Centrocampisti: Yohannes, Panom, Bekele, Mohammed, Alemu, Solomon, Meleyou

Attaccanti: Nassir, Kebede, A. Gebremichael, Gugsa, Kassim, Taffese, Hottesa

Gabon

Portieri: Mezui, Nze, Amonome, Noubi

Difensori: Palun, Obiang, Ecuele Manga, Nguema, Oyono, Obissa, Sambissa, Ebane, Assoumou, N’Gakoutou, Musavu-King

Centrocampisti: Poko, Lemina, Autchanga, Kanga, Ngouali, Moucketou-Moussounda

Attaccanti: Aubameyang, Bouanga, Mayi, Meye, Ndzengue, Boupendza, Ella, Allevinah, Medwin

Gambia

Portieri: Gaye, Sibi, Jobe

Difensori: Jagne, O. Colley, Gomez, Sundberg, Sanneh, Touray, Janko, Mbye

Centrocampisti: Sohna, Ngum, Marreh, E. Darboe, Bobb, Adams, A. Jallow, Trawally

Attaccanti: Mu. Barrow, E. Colley, L. Jallow, Bobe, Ceesay, Badamosi, Mo. Barrow, D. Darboe, Njie

Ghana

Portieri: Wolacott, Nurudeen, Attah, Zigi

Difensori: Yiadom, Baffuor, Rahman, Mensah, Amartey, Djiku, Mensah, Mumin

Centrocampisti: Iddrissu, Addo, Partey, Wakaso, Kudus, Kyere, Abagna, Samed, Issahaku, Owusu, Suleymana, Ayew, Paintsil

Attaccanti: Ayew, Boakye, Quaye, Afena-Gyan, Tetteh

Guinea

Portieri: A. Keita, Kone, M. Camara

Difensori: Sow, I. Conte, Pogba, O. Kante, Al. Camara, P. Konate, Sylla, A. Conte, Dyrestam

Centrocampisti: Diawara, Cisse, M. Konate, I. Sory Conte, Moriba, Kane, M. Sylla, Ag. Camara, N. Keita

Attaccanti: Soumah, Guilavogui, Diallo, J. Kante, Bayo, Kaba

Malawi

Portieri: Kakhobwe, Thole, Thom

Difensori:



Mzava, Chembezi, Mwase, Fodya, Mkandawire, Chirwa, Chaziya, Ndlobvu, Sanudi, Cholopi

Centrocampisti:

Banda (UD Songo), Petro, Idana, Chirwa, Mhone, Phiri Junior, Ngalande, Chester, Kuwali, Madinga, Banda, Kalima

Attaccanti: Mbulu, Muyaba, Kumwenda, Mhango, Davie

Mali

Portieri: Djigui Diarra, Ibrahim Bosso, Ismael Diawara

Difensori: Hamari Traoré, Falaye Sacko, Kiki Kouyaté, Mamadou Fofana. Charles Traoré, Senou Coulibaly, Moussa Sissako, Massadio Haidara, Issaka Samalé

Centrocampisti: Dadie Samassekou, Amadou Haidara, Adama Noss Traoré, Lassana Coulibaly, Aliou Dieng, Mohamed Camara, Hamidou Traoré, Kouamé N’Guessan, Yves Bissouma

Attaccanti: Moussa Djenepo, Adama Traoré, Ibrahima Koné, Moussa Doumbia, El Bilal Touré, Kalifa Coulibaly, Lassine Sinayoko

Marocco

Portieri: Bono, Mohamedi, Zniti

Difensori: Hakimi, Alakouch, El Karouani, Masina, Chakla, Mmaee, Saïss, Aguerd

Centrocampisti: Barkok, Amrabat, Fajr, Ounahi, Chair, Louza, Amallah

Attaccanti: El Haddadi, Aboukhlal, Ezzalzouli, Boufal, Mmaee, En-Nesyri, El Kaabi

Mauritania

Portieri: Diop, Mb. Ndiaye, El Moktar

Difensori: B. Ndiaye, Ab. Ba, Diarra, Houbeibib, Abou Demba, Karamoko, Abeid, Abderahmane, Thiam

Centrocampisti: Yaly, Fofana, Coulibaly, Sidi, Camara, Mo. Ndiaye, Bodda, Abdallahi, Soueid, Lekweiry

Attaccanti: Kamara, Tanjy, Camara, Ad. Ba, Doukara, Thiam, Anne, P. Ba

Nigeria

Portieri: Akpeyi, Uzoho, Noble, Okoye.

Difensori: Ekong, Omeruo, Balogun, Shehu, Awaziem, Collins, Ola Aina, Sanusi, Ndah.

Centrocampisti: Ndidi, Nwakali, Ejuke, Onyeka, Aribo

Attaccanti: Musa, Simon, Ighalo, Awoniyi, Iwobi, Osimhen, Umar, Iheanacho, Chukwueze, Dennis

Senegal

Portieri: E. Mendy, Gomis, Dieng

Difensori: B. Sarr, Ciss, Koulibaly, Abou Cisse, A. Diallo, Mbaye, Seck, Ballo-Touré, Kouyate

Centrocampisti: Matar Sarr, Gueye, N. Mendy, Gana Gueye, Name, Ndiaye, Lopy

Attaccanti: Mané, I. Sarr, Dieng, Keita, H. Diallo, Dia, Diedhiou, Baba Thiam

Dove vedere la Coppa d’Africa in diretta TV e Streaming

In Italia la competizione è stata acquistata dalla piattaforma a pagamento Discovery+, servizio di Discovery, ma anche da Eurosport Player (anche su TIMVISION) con tutte le 52 trasmesse integralmente in diretta streaming e on-demand.

Coppa D’Africa 2021, calendario delle partite

Gruppo A

9 gennaio 2022

Ore 17:00, Camerun-Burkina Faso

Ore 20:00, Etiopia-Capo Verde

13 gennaio

Ore 17:00, Camerun-Etiopia

Ore 20:00, Capo Verde-Burkina Faso

17 gennaio

Ore 17:000, Capo Verde-Camerun

Ore 17:00, Burkina Faso

Gruppo B

10 gennaio 2022

Ore 14:00, Senegal-Zimbabwe

Ore 17:00, Guinea-Malawi

14 gennaio

Ore 14:00, Senegal-Guinea

Ore 17:00, Malawi-Zimbabew

18 gennaio

Ore 17:00, Malawi-Senegal

Ore 17:00, Zimbabwe-Guinea

Gruppo C

10 gennaio2022

Ore 17:00, Marocco-Ghana

Ore 20:00, Comore-Gabon

14 gennaio

Ore 17 Marocco-Comore

Ore 20 Gabon-Ghana

18 gennaio

Ore 20:00, Gabon-Marocco

Ore 20:00, Ghana-Comore

Gruppo D

11 gennaio 2022

Ore 17:00, Nigeria-Egitto

Ore 20:00, Sudan-Guinea-Bissau

15 gennaio

Ore 17:00, Nigeria-Sudan

Ore 20.00, Guinea-Bissau-Egitto

19 gennaio

Ore 20:00, Guinea-Bissau-Nigeria

Ore 20:00, Egitto-Sudan

GRUPPO E

11 gennaio 2022

Ore 14:00, Algeria-Sierra Leone

Ore 20:00, Guinea Equatoriale-Costa d’Avorio

16 gennaio

Ore 17:00, Costa d’Avorio-Sierra Leone

Ore 20:00, Algeria-Guinea Equatoriale

20 gennaio

Ore 17:00, Costa d’Avorio-Algeria

Ore 17:00, Sierra Leone-Guinea Equatoriale

GRUPPO F

12 gennaio 2022

Ore 14:00, Tunisia-Mali

Ore 20:00, Mauritania-Gambia

16 gennaio

Ore 14:00, Gambia-Mali

Ore 17:00, Tunisia-Mauritania

20 gennaio

Ore 20:00, Gambia-Tunisia

Ore 20:00, Mali-Mauritania

OTTAVI DI FINALE

23/24/25/26 gennaio

QUARTI DI FINALE

29/30 gennaio

SEMIFINALE

2/3 febbraio

FINALE TERZO POSTO

6 febbraio Ore 17:00, da definire

FINALE

6 febbraio Ore 20:00, da definire

