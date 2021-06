Copa America 2021: risultati 5° giornata, marcatori e classifica Gruppo A e Gruppo B – accoppiamenti quarti di finale

Si è chiusa con la 5° giornata la fase a gironi della Copa America 2021. I quarti di finali saranno Perù – Paraguay, Brasile – Cile, Uruguay – Colombia e Argentina – Ecuador. Eliminate Venezuela e Bolivia.

Quinta giornata della fase a gironi della Copa America 2021. Prima fase del torneo composta da 2 gruppi da 5 squadre. Passano ai quarti di finale le prime 4 di ogni gruppo, dopo un turno unico dove le squadre si affrontano una sola volta nel girone.

5° giornata – fase a gironi – Gruppo B (squadra a riposo: Colombia)

BRASILE – ECUADOR: 1-1

(37′ Eder Militao, 53′ Angel Mena)

Il Brasile chiude il gruppo B al primo posto con 10 punti, frutto di 3 vittorie e 1 pari. Si qualifica anche l’Ecuador che ottiene il punto decisivo per salire a 3 nel girone ed ottenere l’ultimo posto utile al posto del Venezuela. Verdeoro in vantaggio al minuto 37′ con Militao abile a colpire di testa in area a seguito di un calcio piazzato. A sette minuti dalla ripresa pari ecaudoregno. Valencia prolunga di testa verso l’area, palla che giunge ad Angel Mena che col destro batte Alisson.

VENEZUELA – PERU: 0-1

(48′ Carrillo)

Nell’altra partita del gruppo B il Perù guadagna la seconda posizione nel girone a 7 punti, scavalcando la Colombia nel girone. Sconfitta decisiva per il Venezuela, eliminato dal torneo. Risultato che si sblocca a inizio ripresa con Carrillo, abile a risolvere con un tap-in una mischia da corner.

3° giornata – fase a gironi – Gruppo A (squadra a riposo: Cile)

URUGUAY – PARAGUAY: 1-0

(21′ Cavani)

Tutto già deciso nel gruppo A prima dell’ultimo turno in cui mancavano solo i posizionamenti. L’Uruguay vince 1-0 contro il Paraguay e si guadagnna la seconda posizione nel girone, alle spalle dell’Argentina. Paraguay che chiude al 3° posto. Gara dominata dalla Celeste, che nei pirmi minuti di gioco colpisce due pali con de Arrascaeta e passa in vantaggio al 21′. Rigore concesso per fallo di Romero su Nandez. Dagli 11 metri va Cavani che non sbaglia.

BOLIVIA – ARGENTINA: 1-4

(6′ Gomez, 33′ 42′ Messi, 60′ Saavedra, 65′ Lautaro Martinez)

Chiude al primo posto l’Argentina con 10 punti in 4 partite. Bolivia che chiude la sua Copa America con 4 sconfitte su 4. Albiceleste già in vantaggio al 6′ minuto. Invenzione di Messi che serve in area Gomez, tiro al volo dell’ex Atalanta ed 1-0. Al 33′ lo stesso Gomez è atterrato in area. Rigore su cui va Messi e 2-0. Al 42′ La Pulce è lanciata in profondità, tocco a scavlacare il portiere e 3-0 a chiudere il primo tempo. All’ora di gioco Bolivia che trova il gol: buona azione boliviana sviuppata sulla destra, palla in mezzo per Saavedra che di destro non sbaglia. 5 minuti dopo poker argentina. Lautaro Martinez da pochi passi ribatte in rete un’azione insistita dei suoi.

CLASSIFICA – GRUPPO B

BRASILE 10; PERU 7; COLOMBIA 4; ECUADOR 3; VENEZUELA 2

CLASSIFICA – GRUPPO A

ARGENTINA 10; URUGUAY 7; PARAGUAY 6; CILE 5; BOLIVIA 0

QUARTI DI FINALE

PERU – PARAGUAY

BRASILE – CILE

URUGUAY – COLOMBIA

ARGENTINA – ECUADOR

CLASSIFICA MARCATORI

3 GOL

Lionel Messi (ARG)

2 GOL

Neymar (BRA), Angel Rodrigo Romero (PAR), Vargas (CIL), Preciado (ECU), Carrillo (PER), Cavani (URU), Gomez (ARG), Saavedra (BOL)

1 GOL

Marquinhos (BRA), Gabriel Barbosa (BRA), Cardona (COL), Alejandro Romero (PAR), Alex Sandro (BRA), Everton Ribeiro (BRA), Richarlison (BRA), Guido Rodriguez (ARG), Breretron (CIL), Castillo (VEN), Plata (ECU), Hernandez (VEN), Pena (PER), Miguel Borja (COL), Diaz (COL), Firmino (BRA), Casemiro (BRA), Lapadula (PER), Samudio (PAR), Almiron (PAR), Eder Militao (BRA), Mena (ECU), Lautaro Martinez (ARG)

1 AUTOGOL

Yerry Mina (COL), Vidal (CIL), Tapia (PER), Quinteros (BOL)

