Copa America 2021: risultati 4° giornata, marcatori e classifica Gruppo A e Gruppo B

Quarta giornata della fase a gironi della Copa America 2021. Nel Gruppo A qualificate Argentina, Paraguay, Uruguay e Cile. Eliminata la Bolivia. Nel Gruppo B già qualificate Brasile e Colombia. Ultimo turno decisivo per Perà, Ecaudor e Venezuela.

Quarta giornata della fase a gironi della Copa America 2021. Prima fase del torneo composta da 2 gruppi da 5 squadre. Passano ai quarti di finale le prime 4 di ogni gruppo, dopo un turno unico dove le squadre si affrontano una sola volta nel girone.

4° giornata – fase a gironi – Gruppo B (squadra a riposo: Venezuela)

BRASILE – COLOMBIA: 2-1

(10′ Luis Fernando Diaz, 78′ Roberto Firmino, 100′ Casemiro)

Il già qualificato Brasile vince ancora e batte anche la Colombia per 2-1 salendo a 9 punti nel girone. KO indolore per i colombiani che guadagnano i quati in virtù del pari tra Ecuador e Perù nell’altra partita. Colombia che passa in vantaggio con un gran gol in semi rovesciata di Diaz al 10′, ben servito da un cross dalla destra di Cuadrado. Occasioni per i verdeoro per il pari, che arriva solo al 78′ della ripresa. Cross dalla sinistra, stacco di testa in anticipo in area di Firmino e 1-1. La partita si risolve dopo un maxi recupero. Al 100′ minuto corner battuto da Neymar, Casemiro è solo e può battere di testa il 2-1 finale.

ECUADOR – PERU: 2-2

(23′ Tapia (AU), 45′ Preciado, 49′ Lapadula, 54′ Carrillo)

2-2 tra Ecuador e Perù, che si giocheranno la qualificazione nell’ultima partita del girone. Ecuador che passa avanti al 23′ grazie a un’autorete del peruviano Tapia, maldestro a deviare nella propria porta un cross insidioso dalla sinistra. Prima dell’intevallo, ecaudoregni che raddoppiano con Preciado, abile da pochi passi a ette in rete dopo gli sviluppi di un calcio piazzato. Nella ripresa arriva la rimonta del Perù. Minuto 49, filtrante in area per Lapadula che non sbaglia col mancino e accorcia. Passano cinque minuti e arriva il pari. Bella azione in progressione dello stesso Lapadula, bel rasoterra in area per Carrillo che deve solo spingere in porta il pallone.

3° giornata – fase a gironi – Gruppo A (squadra a riposo: Argentina)

BOLIVIA – URUGUAY: 0-2

(40′ Quinteros (AU), 79′ Cavani)

Vittoria qualificazione per l’Uruguay che vince 2-0 contro la Bolivia e accede ai quarti di finale. Bolivia con 0 punti in 3 partite e già eliminata dal torneo. Tante occasioni per l’Uruguay che sblocca il match al 40′. Cross rasoterra dalla destra di Valverde, in anticipo va Quinteros che però manda nella propria porta, dando il vantaggio alla celeste. Al 79′, dopo una ripresa di totale dominio l’Urugay la chiude. Cavalcata di Torres a sinistra, cross perftto e Cavani si fa trovare pronto per il 2-0 finale.

CILE – PARAGUAY: 0-2

(33′ Samudio, 58′ Almiron)

Vittoria qualificazione anche per il Paraguay che batte 2-0 il Cile (già qualificato). Vantaggio paraguaiano al 33′. Corner perfetto battuto dalla destra di Almiron, un solissimo Samudio clpisce di testa e trova la rete dell’1-0. Al 55′ della ripresa il raddoppio. Doppio intervento scomposto firmato Vidal e Medel su Carlos Gonzales ina rea. Dagli 11 metri va Almiron che non sbaglia e regala i quarti alla sua nazionale.

CLASSIFICA – GRUPPO B

BRASILE 9; COLOMBIA 4; PERU 4; ECUADOR 2; VENEZUELA 2

CLASSIFICA – GRUPPO A

ARGENTINA 7; PARAGUAY 6; CILE 5; URUGUAY 4; BOLIVIA 0

CLASSIFICA MARCATORI

2 GOL

Neymar (BRA), Angel Rodrigo Romero (PAR), Vargas (CIL), Preciado (ECU)

1 GOL

Marquinhos (BRA), Gabriel Barbosa (BRA), Cardona (COL), Messi (ARG), Saavedra (BOL), Alejandro Romero (PAR), Alex Sandro (BRA), Everton Ribeiro (BRA), Richarlison (BRA), Guido Rodriguez (ARG), Breretron (CIL), Castillo (VEN), Plata (ECU), Hernandez (VEN), Pena (PER), Miguel Borja (COL), Gomez (ARG), Diaz (COL), Firmino (BRA), Casemiro (BRA), Lapadula (PER), Carrillo (PER), Cavani (URU), Samudio (PAR), Almiron (PAR)

1 AUTOGOL

Yerry Mina (COL), Vidal (CIL), Tapia (PER), Quinteros (BOL)

