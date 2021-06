Copa America 2021: risultati 2° giornata, marcatori e classifica Gruppo A e Gruppo B

Seconda giornata della Copa America 2021. Vincono Brasile e Cile con Perù e Bolivia, l’Argentina batte l’Uruguay 1-0, pari della Colombia col Venezuela.

Seconda giornata della fase a gironi della Copa America 2021. Prima fase del torneo composta da 2 gruppi da 5 squadre. Passano ai quarti di finale le prime 4 di ogni gruppo, dopo un turno unico dove le squadre si affrontano una sola volta nel girone.

2° giornata – fase a gironi – Gruppo A (squadra a riposo: Ecuador)

BRASILE – PERU: 4-0

(12′ Alex Sandro, 68′ Neymar’ 89′ Everton Ribeiro, 93′ Richarlison)

Altra vittoria facile per il Brasile che sale a 6 punti nel girone, dopo il 3-0 al Venezuela nel match d’esordio. Verdoro subito avanti al 12′. Cross al volo di Gabriel Jesus, in area si inserisce bene l’accorrente Alex Sandro che di destro da pochi passi segna l’1-0. Brasile che raddoppia al 67′. Neymar riceve al limite dell’area, si gira, destro rasoterra preciso e 2-0. Nei minuti finali brasiliani che dilagano con Everton Ribeiro (tap in facile su assist di Richarlison) e lo stesso giocatore dell’Everton chiude col poker, abile a ribattere in rete un tiro parato a Firmino.

COLOMBIA – VENEZUELA: 0-0

Frena la Colombia, che sale a 4 punti nel girone ma non va oltre il pari a rete inviolate contro il Venezuela, che guadagna il primo punto del suo torneo. Colombiani ovviamente più pericolosi e che creano ma senza andare a bersaglio. Nel primo tempo occasioni per Davinson Sanchez che spreca un facile tap-in e parate del portiere venezuelano su Cardona e Zapata. Nella ripresa decisivo il portiere Farinez, che al 89′ respinge un colpo di testa a botta sicura di Uribe.

2° Giornata – fase a gironi – Gruppo B (squadra a riposo: Paraguay)

ARGENTINA – URUGAY: 1-0

(13′ Guido Rodriguez)

Prima vittoria per l’Argentina dopo il pari col Cile, esordio nel torneo con sconfitta per l’Uruguay. L’Albiceleste batte la Celeste 1-0 e sale a 4 punti nel girone. Argentina vicina al vantaggio già nei primi minuti, Lautaro spreca a porta vuota dopo un sinistro parato a Messi, ma al 13′ arriva il gol. Cross perfetto di Messi dall’out sinistro, in area impatta bene Guido Rodriguez che segna il gol del vantaggio. Nella ripresa accade poco, l’Uruguay fatica a incidere, l’Argentina tiene il risultato senza problemi.

CILE – BOLIVIA: 1-0

(10′ Ben Breretron)

Prima vittoria anche per il Cile, che aggancia l’Argentina a 4 punti in classifica. Secondo KO in due match per la Bolivia, ferma a 0. Vantaggio cileno al 10′ minuto. Ripartenza cilena, Breretron si avventa su un pallone servitogli da Vargas nella trequarti avversaria e col destro non sbaglia e firma l’1-0. Cile che produce molto, ma non trova il raddoppio, Bolivia poco pericolosa.

CLASSIFICA – GRUPPO A

BRASILE: 6; COLOMBIA: 4; VENEZUELA: 1; ECUADOR: 0; PERU: 0

CLASSIFICA – GRUPPO B

ARGENTINA: 4; CILE: 4; PARAGUAY: 3; URUGUAY: 0; BOLIVIA: 0

CLASSIFICA MARCATORI

2 GOL

Neymar (BRA), Angel Rodrigo Romero (PAR)

1 GOL

Marquinhos (BRA), Gabriel Barbosa (BRA), Cardona (COL), Messi (ARG), Vargas (CIL), Saavedra (BOL), Alejandro Romero (PAR), Alex Sandro (BRA), Everton Ribeiro (BRA), Richarlison (BRA), Guido Rodriguez (ARG), Breretron (CIL)

