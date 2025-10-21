Conte sprona il Napoli dopo il ko con il Torino

Conte - Stadiosport.it

Alla vigilia della sfida di Champions League contro il PSV Eindhoven, Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa, invitando i suoi giocatori a non lasciarsi abbattere dopo la sconfitta subita per 1-0 contro il Torino in campionato. Il tecnico del Napoli ha sottolineato come la squadra abbia disputato una buona gara, nonostante il risultato negativo, e ha ribadito la necessità di affrontare con personalità il prossimo impegno europeo.

“Mi è piaciuta la prestazione di Torino, anche se il risultato ovviamente condiziona il giudizio finale. Adesso ci aspetta una partita importante contro una squadra eccellente, che ha vinto il campionato olandese la scorsa stagione. Sappiamo che tipo di calcio praticano, dobbiamo stare molto attenti, ma non siamo qui per fare le vittime: siamo venuti per giocare la nostra partita. Ci saranno due fasi e cercheremo di interpretarle entrambe nel miglior modo possibile”, ha dichiarato Conte.

“Stagione più impegnativa, ma la squadra crea tanto”

Il tecnico ha poi ammesso che la stagione attuale è più complessa rispetto alla precedente, quando il Napoli non era impegnato nelle coppe europee: “È normale che quest’anno sembri più dura, perché abbiamo molte più partite rispetto al passato. Abbiamo segnato di più, ma anche subito di più. Nell’ultima gara abbiamo creato tante occasioni, ma è inevitabile che l’aumento del numero di incontri comporti anche qualche rischio in più, tra contropiedi e cali di concentrazione”.

Dubbi su McTominay: “Deciderà lui se giocare”

Uno dei temi più caldi riguarda le condizioni di Scott McTominay, alle prese con un piccolo infortunio: “Dobbiamo aspettare domani. Sarà lui a decidere se potrà giocare. Ieri ha svolto lavoro individuale, oggi una parte dell’allenamento con il gruppo. Ha avuto un taglio nella parte alta della caviglia, e sarà lui a prendersi la responsabilità della decisione. Da ex calciatore so che forzare non è mai la soluzione giusta. Aspettiamo, perché è un giocatore importante per noi. Se sarà disponibile, saremo felici; altrimenti, abbiamo già una soluzione pronta”.

Lang e Beukema, due olandesi in crescita

I giornalisti olandesi hanno chiesto a Conte un aggiornamento sulla crescita di Noa Lang, che tornerà a giocare contro la sua ex squadra: “Lang sta crescendo molto dal punto di vista tattico. In Olanda aveva maggiore libertà e lavorava soprattutto in fase offensiva. Quando abbiamo scelto di giocare con quattro centrocampisti, abbiamo dovuto fare qualche sacrificio sugli esterni, soprattutto a sinistra. Ho scelto Neres per alcune partite perché lo vedevo più pronto, ma Lang avrà presto la sua occasione da titolare, sta lavorando bene e deve continuare su questa strada”.

Sull’altro olandese, Sam Beukema, Conte ha espresso grande apprezzamento: “Per Sam il periodo di adattamento è più semplice, perché conosce già il calcio italiano. È abituato ai nostri ritmi, lavora con serietà e si impegna per migliorare ogni giorno. È un buon giocatore, con ampi margini di crescita, e credo che la nazionale olandese possa essere un obiettivo realistico per lui, se continuerà così”.

Test europeo decisivo

Il Napoli, attualmente terzo in Serie A dopo il passo falso di Torino, punta a riscattarsi in Champions League contro un PSV Eindhoven in grande forma. Conte vuole una reazione immediata, ma senza pressione eccessiva: “Abbiamo grande rispetto per il PSV, ma anche consapevolezza dei nostri mezzi. Vogliamo giocare da Napoli, con intensità e coraggio. È così che si cresce, partita dopo partita”.

