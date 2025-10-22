Conte dopo il 6-2 di Eindhoven: “Sapevo che sarebbe stata una stagione dura, ma non cambierò tattica”

Antonio Conte non ha cercato scuse dopo la pesante sconfitta per 6-2 del Napoli contro il PSV Eindhoven, la prima volta nella sua carriera da allenatore che una sua squadra subisce così tanti gol. Il tecnico azzurro ha riconosciuto le difficoltà del momento, ribadendo però la fiducia nel suo progetto tecnico e nella squadra, nonostante le tante novità introdotte in estate.

Un crollo inaspettato ma non casuale

Il Napoli era partito bene, trovando il vantaggio con Scott McTominay, ma una serie di errori difensivi ha spalancato la strada agli olandesi, capaci di rimontare fino al 4-1 già prima dell’espulsione di Lorenzo Lucca al 76’. Il secondo gol di McTominay ha solo limitato i danni, prima che Pepi e Driouech fissassero il punteggio sul 6-2.

A fine gara, Conte ha parlato con grande lucidità:

“C’è delusione, ma certe situazioni non accadono per caso. Dobbiamo usare quanto successo per cambiare marcia. L’anno scorso abbiamo vinto lo Scudetto in modo straordinario, andando oltre i nostri limiti. Ma quest’anno è diverso: abbiamo inserito nove nuovi giocatori, e servono tempo e pazienza per ricreare la stessa alchimia.”

Il tecnico ha ricordato come già in estate avesse messo in guardia l’ambiente: «Avevo detto che sarebbe stata una stagione difficile. Ho esperienza e so cosa significa assorbire così tanti cambiamenti in poco tempo».

Emergenza infortuni e nuovi equilibri da trovare

Gli azzurri stanno anche pagando un lungo elenco di infortunati: Højlund, Lobotka, Rrahmani e Lukaku sono ancora ai box. Nonostante ciò, Conte non ha voluto usare l’infermeria come scudo:

“Questo è il livello della Champions League. Non possiamo lamentarci. Dobbiamo lavorare e prepararci a soffrire, perché sarà una stagione di lotta.”

Il Napoli ha perso quattro delle ultime sette partite ufficiali, subendo 15 reti e restando senza clean sheet dal 30 agosto. Numeri che testimoniano un calo evidente, soprattutto mentale e difensivo.

Conte difende le sue scelte tattiche

Quando gli è stato chiesto se cambierà modulo in vista della sfida con l’Inter, Conte ha reagito con fermezza:

“Cosa dovrei cambiare? Se vinci va tutto bene, se perdi allora bisogna rivoluzionare tutto? Un buon allenatore deve saper scegliere i suoi uomini migliori e trovare il giusto equilibrio. Non serve sacrificare un centrocampista per mettere più ali d’attacco: abbiamo già trovato la miglior stabilità possibile.”

Ha poi ribadito che il suo metodo resta quello di sempre: lavoro, disciplina e concentrazione. «Non cerco alibi e non sono insoddisfatto: sapevo che sarebbe stato un anno complicato. Serve ritrovare l’energia fisica e mentale che ci ha portati a qualcosa di straordinario la scorsa stagione».

Capello lo punzecchia, Conte risponde con ironia

Dallo studio di Sky Sport Italia, Fabio Capello ha osservato che Conte sembrava “spento” e privo della sua solita grinta in panchina. Il tecnico ha replicato con il sorriso:

“Io gioioso non lo sono mai stato, semmai determinato e arrabbiato! Forse oggi ho dato meno energia dalla panchina e abbiamo perso 6-2. La prossima volta tirerò una sedia, come un domatore di leoni.”

Ora testa all’Inter

Il calendario non dà tregua: sabato sera al Maradona arriva l’Inter di Chivu, e sarà il primo vero test per misurare la capacità del Napoli di rialzarsi dopo una batosta così pesante. Conte ha chiesto unità, calma e spirito di sacrificio:

“Dobbiamo ritrovare l’alchimia che avevamo lo scorso anno. È una questione di tempo e fiducia. Ma nessuno deve disperarsi: questo gruppo ha ancora il fuoco dentro.”

Dopo Eindhoven, il messaggio di Conte è chiaro: il Napoli deve ricostruire senza snaturarsi, accettando le difficoltà di un anno di transizione, ma senza perdere quella fame che lo aveva portato sul tetto d’Italia.

