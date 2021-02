Consigli Fantacalcio: chi schierare per la 24° giornata Serie A 2020-21

La 24^ giornata della Serie A 2020-21 si è aperta con la notizia della positività di alcuni giocatori del Torino, che ha di fatto determinato il rinvio del “friday night” contro il Sassuolo. Il menu della giornata è comunque molto ricco, con il posticipo Roma-Milan piatto forte con un acceso retrogusto di Champions League. Andiamo a vedere, ora, le probabili formazioni e i consigli da carpire al Fantacalcio per questa giornata di campionato.

Consigli Fantacalcio Spezia-Parma

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Terzi, S. Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Saponara. Allenatore: Italiano

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Gagliolo, Giu. Pezzella; Kucka, Hernani, Kurtic; Man, Cornelius, Mihaila. Allenatore: D’Aversa

Nello Spezia tiene banco il ballottaggio tra Saponara e Farias, con il primo pronto ad avanzare il proprio raggio d’azione e prendersi un posto in attacco. Tra i liguri è in buona forma Maggiore, che sta disputando una discreta prima stagione in A. Il Parma appare una squadra in crescita. Le tante assenze nel reparto offensivo (Gervinho, Pellé, Zirkzee) sposteranno tutto il peso dell’attacco su Cornelius. Ma il classe ’93 ha già dimostrato di poter essere all’altezza del compito, ed è pronto a ripetersi dopo essersi sbloccato in zona gol contro l’Udinese. Lo affiancherà il guizzante Mihaila, prospetto interessante, ma apparso un po’ evanescente nel secondo tempo contro i friulani.

Consigli Fantacalcio Bologna-Lazio

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Dijks; Svanberg, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. Allenatore: Mihajlovic

LAZIO (3-5-2): Reina; Musacchio, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Muriqi. Allenatore: Inzaghi S.

Soriano e Barrow sono i giocatori più pericolosi del Bologna, i veri irrinunciabili per Sinisa Mihajlovic, con i loro 12 centri complessivi. Dall’altra parte Inzaghi si affida alla sicurezza Immobile, determinato a rientrare in corsa per il titolo da bomber.

Consigli Fantacalcio Verona-Juventus

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. Allenatore: Juric

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Demiral, De Ligt, A. Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; McKennie; Kulusevski, C. Ronaldo. Allenatore: Pirlo

Verona in cerca di riscatto dopo i risultati altalenanti degli ultimi tempi. Di fronte ci sarà la Juventus, ostacolo proibitivo, ma saltato già lo scorso anno sempre sul terreno del Bentegodi. Gli uomini da tenere d’occhio sono capitan Veloso e Zaccagni, che sta disputando un’annata ad altissimi livelli.

Nella Juventus spazio alla coppia Kulusevski-Ronaldo, col portoghese poco in vena di fare sconti dopo la doppietta al Crotone. La domanda è però un’altra: chi giocherà in difesa viste le assenze di Cuadrado, Bonucci, Chiellini e Danilo (squalificato)? La soluzione potrebbe essere dirottare Sandro sulla destra, ai lati di Demiral e De Ligt in una difesa a tre, o dare fiducia a uno tra Dragusin e Frabotta, schierando qusest’ultimo sull’out destro in una difesa a quattro.

Consigli Fantacalcio Sampdoria-Atalanta

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Keita, Quagliarella. Allenatore: Ranieri

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, Pessina, Freuler, Gosens; Miranchuk, Malinovskyi; Muriel. Allenatore: Gasperini

Keita Baldè è l’uomo in più della Sampdoria, la carta su cui Ranieri confida maggiormente in questo finale di stagione. Dall’altra parte c’è un Muriel in gran spolvero, pronto a trascinare i compagni verso i tre punti.

Consigli Fantacalcio Crotone-Cagliari

CROTONE (4-4-2): Cordaz; P. Pereira, Magallan, Golemic, Rispoli; Messias, Molina, Vulic, Reca; Ounas, Di Carmine. Allenatore: Stroppa

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Zappa, Nandez, Marin, Nainggolan, Lykogiannis; Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Semplici

Ultima chiamata per tentare la risalita: il Crotone ha bisogno dei tre punti per provare a rimanere aggrappato al treno salvezza. Stroppa sceglie ancora Di Carmine e si affida alle qualità di Ounas per aprire spazi nella difesa avversaria.

Prima di Semplici sulla panchina del Cagliari, e ritorno ad un 3-5-2 molto equilibrato. Nainggolan, Nandez e Joao Pedro possono essere le pedine giuste per spaccare l’incontro.

Consigli Fantacalcio Inter-Genoa

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Destro, Shomurodov. Allenatore: Nicola

Romelu Lukaku è la torre su cui si poggia il gioco dell’Inter: in coppia con Lautaro forma un binomio da 30 gol in campionato (secondi solo a Lewandowski-Muller in Europa). Nicola confida invece nei gol di Destro, anch’egli in buona intesa con Shomurodov, e nella qualità di Strootman a centrocampo per limitare lo strapotere nerazzurro.

Consigli Fantacalcio Udinese-Fiorentina

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Walace, Stryger Larsen; Okaka, Llorente. Allenatore: Gotti

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery. Allenatore: Prandelli

L’assenza di Pereyra (squalificato) nell’Udinese potrebbe pesare, anche se a centrocampo, tra De Paul e Arslan la qualità abbonda. Bene anche Nuytinck, che ha dato sicurezza al reparto difensivo contro il Parma- Nella Fiorentina 3-5-2 consolidato, con Ribery che resta l’uomo più pericoloso e Castrovilli che cerca di recuperare la forma migliore.

Consigli Fantacalcio Napoli-Benevento

NAPOLI (4-3-1-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Bakayoko, Elmas; Zielinski; Politano, L. Insigne. Allenatore: Gattuso

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Tuia, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Viola, Caprari; Lapadula. Allenatore: Inzaghi F.

Il Napoli esce con le ossa rotte dalla serata di coppe, ma è pronto a rifarsi subito nel derby. Gattuso riprova con Zielinski a supporto delle punte, che saranno Politano ed Insigne. Soluzione che potrebbe pagare nel tentativo di riempire l’area giallorossa attraverso gli inserimenti, vista l’assenza di un centravanti di peso capace di giocare nel cuore dell’area e scardinare il muro giallorosso. Nel Benevento, che proprio difendendosi ha strappato un punto alla Roma, occhio a Lapadula che nell’ultimo incrocio col Napoli lo scorso anno, quando vestiva la maglia del Lecce, ha segnato una doppietta.

Consigli Fantacalcio Roma-Milan

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Spinazzola; Karsdorp, Veretout, Villar, B. Peres; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; B. Mayoral. Allenatore: Fonseca

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Tonali, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

L’assenza di Dzeko non dovrebbe farsi sentire più di tanto per Fonseca, che può comunque contare su un Borja Mayoral in forma strepitosa, e affatto a suo agio nei panni di vice. Il “canterano” ex Real ha segnato già 11 gol stagionali (5 in EL), mostrando una certa continuità sottoporta. Il Milan, dal canto suo, deve ritrovare sicurezze ed energie, soprattutto in mezzo al campo. La squadra di Pioli è sembrata perdere nelle ultime uscite la brillantezza che l’ha sempre contraddistinta, complice il subentrare di un po’ di stanchezza. Perdere contro i giallorossi, però, potrebbe comportare un duro colpo nella corsa Champions, con Juventus, Roma, Atalanta e Lazio in agguato per le prime posizioni.

