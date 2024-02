Conference League, sorteggio ottavi: Maccabi Haifa-Fiorentina

Conference League: i sorteggi di Nyon assegnano gli israeliani del Maccabi Haifa alla Fiorentina per gli ottavi di finale.

Conference League: sarà Maccabi Haifa-Fiorentina agli ottavi di finale

Dopo quelli di Europa League sono state sorteggiate anche le altre gare valevoli per gli ottavi di finale della Conference League, dove l’urna di Nyon ha decretato che saranno gli israeliani del Maccabi Haifa i prossimi avversari della Fiorentina di Vincenzo Italiano nel cammino europeo. La Viola, dopo aver superato come prima in classifica il Gruppo F con 12 punti totalizzati, era stata classificata come testa di serie per il turno successivo, elemento che ha portato poi al sorteggio più che amichevole contro gli israeliani.

A causa però del conflitto bellico attualmente in corso ad Israele è stata confermata la sede dell’andata del prossimo 7 marzo in campo neutro a Budapest, dove il Maccabi aveva già giocato l’ultimo match casalingo europeo. Il ritorno, invece, fissato appena una settimana dopo il 14 marzo si svolgerà regolarmente all’Artemio Franchi di Firenze.

Un sorteggio come preannunciato molto favorevole agli uomini di Italiano che si ritroveranno a fronteggiare la prima forza del campionato israeliano, dopo che questi ultimi sono riusciti a superare nel doppio confronto dei play off di Conference i belgi del Gent, vincendo nella gara in campo neutro di Budapest su questi ultimi per 1-0 e pareggiando alla Gent Arena al ritorno per 1-1. L’obiettivo della Viola, come quello dello stesso Vincenzo Italiano, è quello di riportare il club a disputare nuovamente la finale di Conference League, questa volta però cercando di portare la coppa a Firenze.