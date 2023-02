Conference League, sorteggio Ottavi 24-2-2023: Fiorentina-Sivasspor e Lazio-AZ Alkmaar

La Fiorentina pesca il Sivasspor, la Lazio va in Olanda.

Sorteggio benevolo per Fiorentina e Lazio che hanno scoperto, dall’urna di Nyon, le proprie avversarie per gli ottavi di finale.

I Viola di Vincenzo Italiano, dopo aver brillantemente eliminato il Braga nel playoff, giocheranno contro i turchi del Sivasspor.

Si tratta di un ritorno in Turchia per la Fiorentina che ha affrontato, nella fase a gironi, il Basakhsehir in un doppio confronto non troppo felice per la squadra di Italiano che nel match esterno ha perso 3-0.

La Lazio ha faticato più del previsto ad eliminare il Cluj, ma il risultato finale e il gol di Immobile all’andata hanno permesso ai biancocelesti di superare lo scoglio.

La squadra di Sarri affronterà gli olandesi dell’AZ Alkmaar agli ottavi di finale. L’AZ, terza in Eredivisie, è una squadra ben organizzata, ma con meno talento rispetto alla compagine italiana.

Buon sorteggio per il West Ham che sfiderà i ciprioti dell’Aek Larnaca, mentre sarà interessante vedere la sfida tra l’Anderlecht e il Villarreal con gli spagnoli che, però, restano favoriti.

Ecco tutti gli accoppiamenti e le sfide degli Ottavi di finale di Conference League:

Aek Larnaca – West Ham United

FIORENTINA (ITA) – Sivasspor

LAZIO (ITA) – AZ Alkmaar

Lech Poznan – Djungarden

Gent – Başakşehir

Anderlecht – Villarreal

Sheriff – Nizza

Basilea – Slovan Bratislava