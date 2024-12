Conference League, risultati e classifica 6° giornata 19/12/2024: qualificate a ottavi, Play-off ed eliminati

I Risultati e i Marcatori della 6° giornata di Conference League 19 Dicembre 2024 con Classifica aggiornata, le squadre qualificate agli ottavi di finale direttamente, le squadre che dovranno disputare i Play-off e le squadre eliminate

Si sono disputate le ultime gare della fase a girone unico della Conference League con la sesta giornata, che ha decretato le squadre qualificate agli ottavi di finale, le squadre che dovranno affrontare i Play-off e le squadre eliminate.

Bene la Fiorentina, nonostante il pareggio contro il Vitoria Guimaraes, vincono anche Chelsea, Djurgarden e Rapid Vienna, solo pareggio per il Cercle Brugge, tra le squadre che vanno direttamente alla fase ad eliminazione diretta.

Mentre vengono eliminate definitivamente Hearts of Midtlohian, Basaksehir, Mlada Boleslav, Astana, San Gallo, HJK Helsinki, Noad, TNS, Dinamo Minsk, Larne, LASK Linz e Petrocub dopo i risultati di stasera.

Risultati e Marcatori della 6° giornata Conference League 2024-2025:

APOEL – FC Astana 1-1

57′ Donis (AP), 64′ Kazukolovas (AS)

Betis – HJK 1-0

27′ Johnny Cardoso

Borac Banja Luka – Omonia 0-0

Celje – TNS 3-2

19′ Davies (T), 20′ e 43′ Edmilson (C), 42′ Holden (T), 79′ Zec (C)

Cercle Brugge – Basaksehir 1-1

74′ Piatek (B), 82′ Brunner (CB)

Chelsea – Shamrock Rovers 5-1

23′, 34′ e 45+4′ Guiu (C), 26′ Poom (S), 40′ Dewsbury-Hall (C), 58′ Cucurella

Djurgarden – Legia 3-1

25′ Nguen (D), 45+4′ Hummet (D), 56′ Wszolek (L), 76′ Aslund (D)

Guimaraes – Fiorentina 1-1

33′ Gustavo (G), 87′ Mandragora (F)

Hearts – Petrocub 2-2

21′ Platica (P), 64′ Wilson (H), 70′ Spittal (H), 83′ Mudrac (P)

Heidenheim – St. Gallen 1-1

30′ Theuerkauf (H), 77′ Stanic (SG)

Jagiellonia – O. Ljubljana 0-0

Larne – Gent 1-0

74′ Cosgrove

LASK – Vikingur Reykjavik 1-1

23′ Sigurpalsson (V), 26′ Ljubicic (L)

Lugano – Pafos 2-2

4′ aut.Saipi (P), 6′ Belhadj (L), 33′ Bottani (L), 90+5′ Goldar (P)

Molde – Mlada Boleslav 4-3

5′ Sucky (MB), 27′ Ihler (M), aut.Kral (M), 59′ Kusej (MB), 61′ Vydra (MB), 64′ Kaasa (M), 90+1′ Stenevik (M)

Panathinaikos – Dinamo Minsk 4-0

33′ Jeremejeff, 54′ e 65′ Tete, 85′ Ioannidis

SK Rapid – FC Copenhagen 3-0

45+2′ Beljo, 51′ e 65′ Wurmbrand

TSC – Noah 4-3

5′ e 49′ Matheus Aias (N), 15′ Ferreira (N), 41′ Stanic (T), 75′ e 760 Djakovac (T), 81′ Pantovic (T)

Classifica Conference League 2024-2025 dopo 6° giornata:

1. Chelsea 18 (+21)

2. Guimaraes 14 (+7)

3. Fiorentina 13 (+11)

4. SK Rapid 13 (+6)

5. Djurgarden 13 (+4)

6. Lugano 13 (+4)

7. Legia 12 (+8)

8. Cercle Brugge 11 (+7)

9. Jagiellonia 11 (+5)

10. Shamrock Rovers 11 (+3)

11. APOEL 11 (+3)

12. Pafos 10 (+4)

13. Panathinaikos 10 (+3)

14. O. Ljubljana 10 (+1)

15. Betis 10 (+1)

16. Heidenheim 10 (0)

17. Gent 9 (0)

18. FC Copenhagen 8 (-1)

19. Vikingur Reykjavik 8 (-1)

20. Borac Banja Luka 8 (-3)

21. Celje 7 (0)

22. Omonia 7 (0)

23. Molde 7 (-1)

24. TSC 7 (-3)

25. Hearts 7 (-3)

26. Basaksehir 6 (-3)

27. Mlada Boleslav 6 (-3)

28. FC Astana 5 (-4)

29. St. Gallen 5 (-8)

30. HJK 4 (-6)

31. Noah 4 (-10)

32. TNS 3 (-5)

33. Din. Minsk 3 (-9)

34. Larne 3 (-9)

35. LASK 3 (-10)

36. Petrocub 2 (-9)

Squadre qualificate agli Ottavi di finale:

Chelsea

Vitoria Guimaraes

Fiorentina

SK Rapid

Djurgarden

Lugano

Legia

Cercle Brugge

Squadre qualificate ai Play-off:

Jagiellonia

Shamrock Rovers

APOEL

Pafos

Panathinaikos

O.Ljubljana

Betis

Heidenheim

Gent

Copenhagen

Vikingur Reykjavik

Borac Banja Luka

Celje

Omonia

Molde

TSC

Squadre eliminate:

Hearts

Basaksehir

Mlada Boleslav

Astana

St.Gallen

HJK

Noad

TNS

Dinamo Minsk

Larne

LASK

Petrocub

