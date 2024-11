Conference League, risultati e classifica 3° giornata 7/11/2024

I Risultati e i Marcatori della 3° giornata di Conference League 7 Novembre 2024 con Classifica aggiornata

La terza giornata della fase a girone unico di Conference League regala poche sorprese, ma grande spettacolo e divertimento.

Dopo la vittoria del Vikingur contro il Borac dopo pranzo, nel pomeriggio super Legia Varsavia e Rapid Vienna contro Dinamo Minsk e Petrocub, vola ancora l’Olimpia contro l’HJK, c’è gloria anche per TSC, Gent, Pafos e Shamrock Rovers contro Lugano, Omonia, Astana e TNS.

In serata, la Fiorentina perde la sua prima partita sul difficile campo dell’APOEL Nicosia, mentre il Chelsea distrugge il Noah e il Betis Siviglia supera l’ostacolo Celje.

Infine, colpaccio di Djurgarden, Vitoria Guimaraes, Hearts, Jagiellonia e San Gallo contro Panathinaikos, Mlada Boleslav, Heidenheim, Molde e Larne, mentre solo pareggi tra Copenaghen e Basaksehir e tra LASK Linz e Cercle Brugge.

Risultati e Marcatori della 4° giornata Conference League 2024-2025:

15:30 Vikingur Reykjavik vs Borac Banja Luka 2-0

18:45 Gent vs Omonia 1-0

18:45 HJK vs O. Ljubljana 0-2

18:45 Legia vs Din. Minsk 4-0

18:45 Pafos vs FC Astana 1-0

18:45 Petrocub vs SK Rapid 0-3

18:45 Shamrock Rovers vs TNS 2-1

18:45 TSC vs Lugano 4-1

21:00 APOEL vs Fiorentina 2-1

21:00 Betis vs Celje 2-1

21:00 Chelsea vs Noah 8-0

21:00 Djurgarden vs Panathinaikos 2-1

21:00 FC Copenhagen vs Basaksehir 2-2

21:00 Guimaraes vs Mlada Boleslav 2-1

21:00 Hearts vs Heidenheim 0-2

21:00 Jagiellonia vs Molde 3-0

21:00 Larne vs San Gallo 1-2

21:00 LASK vs Cercle Brugge 0-0

Classifica Conference League 2024-2025 dopo 4° giornata:

1. Chelsea 9 (+13)

2. Legia 9 (+8)

3. Jagiellonia 9 (+6)

4. SK Rapid 9 (+5)

5. Guimaraes 9 (+4)

6. Heidenheim 9 (+4)

7. Shamrock Rovers 7 (+4)

8. Fiorentina 6 (+3)

9. Paphos 6 (+3)

10. O. Ljubljana 6 (+3)

11. Lugano 6 (+1)

12. Hearts 6 (+1)

13. Gent 6 (0)

14. Vikingur Reykjavik 6 (0)

15. Cercle Brugge 4 (+2)

16. Djurgarden 4 (0)

17. APOEL 4 (0)

18. Betis 4 (0)

19. Borac Banja Luka 4 (-1)

20. Celje 3 (+1)

21. Omonia 3 (+1)

22. Molde 3 (-1)

23. TSC 3 (-1)

24. TNS 3 (-1)

25. FC Astana 3 (-2)

26. HJK 3 (-4)

27. St. Gallen 3 (-5)

28. Noah 3 (-7)

29. FC Copenhagen 2 (-1)

30. LASK 2 (-2)

31. Panathinaikos 1 (-4)

32. Basaksehir 1 (-5)

33. Mlada Boleslav 0 (-4)

34. Din. Minsk 0 (-6)

35. Larne 0 (-7)

36. Petrocub 0 (-8)

