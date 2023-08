Conference League, Rapid Vienna-Fiorentina 1-0: decide il rigore di Grull, viola opachi

La Fiorentina dopo un convincente avvio di stagione in campionato cade nello spareggio di andata della Conference League in casa del Rapid Vienna.

Nella splendida cornice dello stadio Allianz Stadion di Vienna, la Fiorentina esce con una sconfitta di misura. Un rigore di Grull nel primo tempo, ha deciso il preliminare di Conference League. Per l’accesso al tabellone principale la viola dovrà ribaltare il risultato nel ritorno previsto giovedì 31 agosto.

In uno stadio tutto verde, come i colori del Rapid Vienna c’è stato il debutto in Europa della Fiorentina. Una splendida coreografia a cui i tifosi viola non hanno potuto partecipare per via di una squalifica di un turno ereditata nella passata stagione dopo la trasferta di Basilea.

Rapid Vienna-Fiorentina 1-0, decide un rigore di Grull

La Fiorentina dopo la splendida vittoria di Genova si è presentata a Vienna con la stessa formazione e con la consapevolezza di essere la favorita anche in virtù della finale della passata stagione. Per il Rapid Vienna la Conference League rappresenta una vetrina internazionale importante tanto che la partita è stata definita quella della vita.

Con queste certezze gli austriaci del Rapid Vienna hanno interpretato una gara di rabbia ed intensità, a differenza di una Fiorentina apparsa placida e pericolosa solo nel finale della partita con il nuovo acquisto Beltran subentrato ad uno spento Nzola.

L’incontro è stato deciso da un rigore decretato per una trattenuta vistosa di Mandragora. Dal dischetto Grull ha spiazzato Terracciano per l’1-0 conclusivo. Un regalo, un ingenuità viola pagata a caro prezzo. Rapid Vienna ha meritato la vittoria anche perché ha dimostrato di crederci, cosa che la presuntuosa Fiorentina deve, se vuole passare il turno, dimostrarlo nella partita di ritorno.

Rapid Vienna-Fiorentina 1-0, tabellino

RAPID VIENNA (4-2-3-1): Hedl; Schick, Hofmann, Querfeld, Auer (92′ Moormann); Kerschbaum, Sattlberger; Oswald (71′ Kuhn), Seidl (92′ Greil), Grull (81′ Bajic); Burgstaller. All. Barisic

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri (80′ Martinez Quarta), Biraghi; Arthur, Mandragora (80′ Duncan); Gonzalez, Bonaventura (70′ Infantino), Brekalo (57′ Sottil); Nzola (80′ Beltran). All. Italiano

35′ rig. Grull (R)

Ammoniti: Mandragora (F), Bonaventura (F), Hofmann (R), Barisic (all. R), Schick (R).