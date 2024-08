Conference League 2024-2025 sorteggi: tra le avversarie più ostiche della Fiorentina ci saranno Victoria Guimaraes e Apoel Nicosia.

Conference League 2024-2025, sorteggio: gli avversari della Fiorentina.

Dopo essere uscita vittoriosa dal doppio confronto nei paly off contro Puskas Akademia con tanto di qualificazione ottenuta sui calci di rigore, la Fiorentina è venuta a conoscenza del sorteggio che l’attenderà nel prossimo cammino di Conference League. Tra le rivali più toste della Viola, infatti, ci saranno i portoghesi del Victoria Guimaraes e i ciprioti dell’Apoel Nicosia, con Lask, The New Saint, San Gallo e Pafos a completare.

La Fiorentina cercherà di mettere nel mirino la terza finale di fila, dopo le ultime due edizioni perse contro West Ham e Olympiacos. Palladino e i vorranno partire subito forte nel nuovo format della competizione affermando ancora una volta di essere una delle principali indiziate alla vittoria finale.

Anche in questo caso, così come per Europa League e per Champions League, la competizione non sarà più incentrata sulla divisione di più gironi, ma prevederà la partecipazione di tutte le 36 squadre in un unico girone, dove ogni club partecipante disputerà 8 gare, quattro in case e quattro in trasferta.

Ecco il girone completo della Fiorentina in Conference League:

Fiorentina (Italia), Lask (Austria), Apoel Nicosia (Cipro), Vitoria Guimaraes (Portogallo), The New Saints (Galles), San Gallo (Svizzera) e Pafos (Cipro)

