Conference League 2023-2024, sorteggio dei quarti e semifinali: Fiorentina-Viktoria Plzen

Conference League 2023-2024, sorteggi di quarti e semifinali: la Fiorentina pesca il Viktoria Plzen. Aston Villa-Lille è la sfida di cartello.

Si è consumato a Nyon il sorteggio dei quarti e delle semifinali di UEFA Conference League 2023-24. La terza competizione europea per club vede a rappresentarci la Fiorentina, finalista della passata edizione.

Viktoria Plzen-Fiorentina

E’ andata più che bene alla squadra di Vincenzo Italiano, abbinata all’avversario più morbido presente nell’urna di Nyon: il Viktoria Plzen.

La squadra ceca, terza nel proprio campionato, rappresenta sicuramente uno scoglio meno proibitivo rispetto alle più quotate Lille e Aston Villa, che la sorte ha voluto invece mettere una di fronte all’altra.

L’unica incognita può essere rappresentata dalla maggiore esperienza europea della compagine ceca, più adusa a calcare i palcoscenici europei, specie quelli della UEFA Champions League, dove ha disputato i gironi due volte negli ultimi cinque anni.

Il trofeo che spetta alla vincente della UEFA Conference League

Aston Villa-Lille

Sicuramente la sfida più affascinante di questi quarti di finale: i villains sono la quarta forza del campionato inglese, in netta ripresa dopo un periodo di leggera flessione. Con un mix di gioventù ed esperienza stanno stupendo Oltremanica, e sono pronti a puntare dritti al bersaglio grosso in una competizione che li vede favoriti.

Il Lille è la quarta forza del campionato francese, ma solo poche stagioni fa si è fregiata del titolo di campione di Francia. Dopo aver superato agevolmente lo Sturm Garz nel turno precedente, per la squadra di Fonseca arriva l’esame più difficile.

Club Brugge-Paok Salonicco

Sfida tra quella che può diventare il terzo incomodo per la vittoria finale, il Club Brugge, agli ottavi di Champions nella scorsa stagione, e il Paok Salonicco in piena lotta per vincere il campionato greco, dopo il primo posto ottenuto nella regular season.

Pronostici a favore del club fiammingo. Chi vince sfida la Fiorentina in semifinale.

Olympiacos-Fenerbahce

Sfida tra due dei club di maggior tradizione sportiva all’interno dei propri confini nazionali, ma anche tra due delle tifoserie più “calde” d’Europa.

L’Olympiacos, campione di Grecia per ben 47 volte, sta vivendo un biennio complicato, privo di titoli, e che la vede anche quest’anno ben lontana dall’obiettivo Scudetto. La squadra del Pireo ha comunque dato prova di forza con il netto 1-6 col quale si è imposta ieri, contro il Maccabi Tel-Aviv, negli ottavi.

Il Fenerbahce è in lizza per la conquista del campionato turco, a due punti di distacco dal Galatasaray, e cerca nella Conference un trionfo europeo che ancora manca alla sua bacheca.

Conference League 2023-2024: gli accoppiamenti delle semifinali

Aston Villa-Lille/Olympiacos-Fenerbahce

Viktoria Plzen-Fiorentina/Club Brugges-Paok Salonicco

