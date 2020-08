Community Shied, Arsenal-Liverpool: diretta tv-streaming e probabili formazioni 29-08-2020

È il giorno di Arsenal-Liverpool, gara che deciderà l’assegnazione della Community Shield, il primo trofeo del calcio inglese per questa stagione. Sul terreno di Wembley si affrontano la vincente dell’ultima FA Cup e l’autentica dominatrice dell’ultima Premier League per una gara che si conferma ad alto tasso di spettacolarità. Entrambe le squadre hanno vinto questo titolo per 15 volte e cercheranno di alzare nuovamente il titolo al cielo per avvicinare il record di vittorie (21) dello United.

Communit Shield Arsenal-Liverpool: come arrivano le due squadre alla partita

L’Arsenal si presenta alla sfida di Community Shield da vincitore della Coppa d’Inghilterra. Sarà una buona occasione per Arteta che potrà saggiare anche le abilità di alcuni nuovi arrivati: tra questi suscitano curiosità il nuovo centrale Saliba, strappato al Saint-Etienne l’estate scorsa e finalmente a disposizione dei londinesi. Desta poi interesse l’arrivo di Willian, giunto a dare manforte in attacco dopo una vita passata tra le file dei rivali cittadini del Chelsea. Per il brasiliano sarà l’occasione propizia di alzare un nuovo trofeo, l’unico a livello nazionale che non abbia mai vinto oltremanica.

Il Liverpool ha invece confermato in blocco gran parte della rosa campione d’Inghilterra la scorsa stagione. Klopp non dovrebbe avere grossi dubbi di formazione, andando a schierare il trdente delle meraviglie, Salah-Firmino-Manè là davanti, con Fabinho a fare da frangiflutti davanti alla difesa, nella speranza che, magari, il mercato porti in dote un elemento come Thiago Alcantara, tanto bramato da mister Jurgen Klopp.

Community Shield, Arsenal-Liverpool: le probabili formazioni

ARSENAL (3-4-3): Leno; Gabriel, David Luiz, Tierney; Soares, Elneny, Xhaka, Saka; Pepè, Aubameyang, Lacazette. Allenatore: Arteta

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson; Keita, Fabinho, Henderson; Salah, Firmino, Mané. Allenatore: Klopp

Community Shield, dove vedere Arsenal-Liverpool in diretta tv e streaming

La gara di Community Shield Arsenal-Liverpool, in programma oggi a partire dalle 17:45, sarà trasmessa in streaming da Dazn, la piattaforma che consente a tutti gli abbonat di fruire dei contenuti relativi al calcio di Serie A e B, nonché ai campionati esteri, pagando una determinata quota mensile.

Community Shield, i precedenti di Arsenal-Liverpool

Come già specificato in precedenza, sia Arsenal che Liverpool hanno vinto la Community Shield per ben 15 volte. I Gunners in particolare hanno una tradizione piuttosto favorevole, avendo vinto tutte e tre le ultime edizioni alle quali hanno preso parte. Al Liverpool, invece, la vittoria manca dal 2006, quando battè il Chelsea 2-1 con reti di Riise e Crouch. Le due squadre si sono contese la Community Shield per ben tre volte: nel 1979, nel 1989 e nel 2002. Il bilancio recita due vittorie a una in favore del Liverpool.

