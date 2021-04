Commissioni agenti calciomercato Serie A 2020: Juventus 1°, sul podio Roma e Milan

Prima che il campionato possa riprendere dopo la sosta nazionali, la Figc in questi ultimi giorni ha reso noto, come ogni anno, il resoconto delle spese dovute alle commissioni dei procuratori ed agenti, per ogni squadra della Serie A.

Da semplici comparse, i procuratori sono diventati nel corso del tempo i veri padroni del calcio mondiale, capaci di trattenere o trasferire qualsiasi loro assistito con scaltrezza professionale e furbizia., tenendo sotto scacco continuo anche grandi club.

Mino Raiola, tra i procuratori più influenti del calcio moderno

E’ una cifra molto alta, come da previsioni: 138 milioni di euro totali (per la precisione 138.015.594,09), che le squadre di Serie A hanno pagato agli agenti dei propri calciatori, nel periodo annuale 2020.

Il 2020 fa registrare un calo significativo, dovuto anche all’impatto sul nostro calcio del Covid-19, che ha messo in ginocchio non poche casse societarie in giro per l’Italia.

Andando ad osservare gli altri anni, Il dato riportato, infatti, per il 2019 è 187,8 milioni mentre nel 2018 superava di poco quota 171 milioni di euro, sempre di sole commissioni ad agenti e procuratori vari.

In questa particolare classifica è, come di consueto, la Juventus la squadra che primeggia con i suoi 20,8 milioni di euro. Immediatamente dopo incontriamo la Roma (19,2 milioni) e a chiudere il podio ci pensa il Milan (14,3 milioni), seguito dal Napoli (12 milioni). Più staccato l’Inter che per quanto riguarda le spese dovute ai vari agenti raggiunge quota 9 milioni di euro (una contrazione di oltre 2/3 rispetto al 2019).

Per farsi un’idea, scendendo di categoria, è l’Empoli il club che ha speso di più su questo fronte (5,5 milioni), seguito da Monza (2,26 milioni) e Spal (1,6 milioni).

Ecco le spese squadra per squadra, nel massimo campionato italiano:

Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. € 6.004.805,00

Benevento Calcio S.r.l. € 1.025.825,08

Bologna F.C. 1909 S.p.A. € 5.489.340,52

Cagliari Calcio S.p.A. € 3.381.960,00

F.C. Crotone S.r.l. € 962.427,00

A.C.F. Fiorentina S.p.A. € 9.740.062,50

Genoa C. & F.C. S.p.A. € 3.467.171,78

F.C. Internazionale Milano S.p.A. € 9.050.068,29

Juventus F.C. S.p.A. € 20.800.137,97

S.S. Lazio S.p.A. € 5.529.679,43

A.C. Milan S.p.A. € 14.315.291,95

S.S.C. Napoli S.p.A. € 12.080.740,79

Parma Calcio 1913 S.r.l. € 4.853.818,32

A.S. Roma S.p.A. € 19.241.912,00

U.C. Sampdoria S.p.A. € 4.013.084,00

U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. € 5.823.103,00

Spezia Calcio S.r.l. € 876.132,14

Torino F.C. S.p.A. € 3.461.175,00

Udinese Calcio S.p.A. € 3.992.809,86

Hellas Verona F.C. S.p.A. € 3.906.049,46

Migliori Bookmakers AAMS