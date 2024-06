Come vincere alle scommesse virtuali?

Negli ultimi anni sono sempre di più gli italiani che si sono avvicinati con particolare entusiasmo al settore delle scommesse virtuali, particolari eventi che non si svolgono nella vita reale, ma sono predisposti e gestiti mediante algoritmo del bookmaker.

In questa nostra guida odierna vogliamo domandarci se sia o meno realmente possibile trovare un metodo per vincere alle scommesse virtuali e se vi siano dei trucchi per vincere al calcio virtuale.

Se ti interessa saperne di più su questo argomento, devi solamente leggere le prossime righe: abbiamo cercato di semplificare questo tema, in maniera tale che possa essere di utilità anche se non hai alcuna esperienza in questo settore.

L’unico requisito che devi soddisfare è disporre di un conto gioco (è gratis!) in un bookmaker in cui sia possibile scommettere sugli sport virtuali.

Noi ti suggeriamo di provare Elabet, per i motivi che trovi in questa nostra recensione.

Cosa sono le scommesse virtuali

Gli sport virtuali sono degli eventi sportivi che non si svolgono nella realtà, ma sono il frutto di una rappresentazione visiva di qualcosa che viene stabilito anzitempo da un generatore casuale di eventi da parte del bookmaker.

In altri termini, l’algoritmo del bookmaker è in grado di creare una simulazione di una partita, decidendo in anticipo quale sia il suo esito e poi, a video, ricreando alcuni scenari tipici del match, in maniera tale da dare l’impressione che si sia trattato, effettivamente, di un incontro a tutti gli effetti.

Di simulazione, però, si tratta. E, peraltro, di simulazione che viene anticipatamente formulata dal bookmaker. In altre parole, non è possibile modificare o influenzare l’esito del match una volta che è iniziato!

Le riflessioni che abbiamo anticipato qualche riga fa dovrebbero permetterti di capire che non esistono trucchi che possano battere l’algoritmo: il match virtuale su cui scommetterai è infatti deciso già dall’inizio.

In ogni caso, ci sono comunque alcuni accorgimenti che potrai porre in essere per incrementare le tue opportunità di vincita. Scopriamole insieme!

Valutare le statistiche della stagione

In alcuni casi le scommesse virtuali sono legate al singolo match, mentre in altri casi, invece, si può scommettere sullo svolgimento di un intero campionato.

In questo caso, dare uno sguardo alle statistiche del campionato è sicuramente utile per rendersi conto di cosa potrebbe accadere nelle partite successive.

Per esempio, di norma le squadre che giocano una stagione nei campionati virtuali pareggiano in media tra le 7 e le 10 volte nel corso dell’anno sportivo. Pertanto, se a metà stagione virtuale vi è qualche squadra che non ha ancora pareggiato o che ha pareggiato poche volte, allora le probabilità che da quel momento fino al termine della stagione la squadra possa incappare in una serie di pareggi sono sicuramente più alte.

Sempre a proposito di statistiche, può essere utile dare uno sguardo a come si sono conclusi i campionati precedenti, controllando quali sono state le squadre che sono arrivate ai primi posti più frequentemente, e quelli che invece arrivano a fondo classica più spesso.

Con queste valutazioni, si può cercare di fare qualche valutazione di breve periodo. Se per esempio una squadra virtuale che storicamente ha occupato posizioni di bassa classifica si trova a metà campionato nelle parti alte, è ben possibile che davanti a sé possa avere una serie di risultati negativi.

Sfruttare i bonus di benvenuto per giocare alle scommesse virtuali

Un altro modo molto utile per poter cercare di massimizzare i benefici del gioco alle scommesse virtuali è rappresentato dalla fruizione dei bonus che i bookmaker ti mettono a disposizione.

I bonus di benvenuto ti permetteranno infatti di disporre di crediti gratuiti con cui poter sperimentare il betting virtuale senza rischiare il tuo capitale reale, ma usando invece il credito gratis che il bookmaker avrà modo di condividere.

Il miglior bookmaker per le scommesse virtuali: Elabet

Il miglior bookmaker per le scommesse virtuali è Elabet, un operatore molto noto nel nostro Paese, con un’offerta vasta e qualificata che ti permetterà di giocare a tanti intrattenimenti con grande facilità e professionalità.

Aprire un conto gioco su Elabet è molto semplice. Tutto quello che devi fare è accedere al sito ufficiale e cliccare su Registrati, in alto a destra.

A questo punto segui le istruzioni a video, fornisci i tuoi dati personali e una copia dei tuoi documenti di identità, e poi conferma le intenzioni di aprire il tuo conto gioco cliccando sul link che riceverai via e-mail.

In questo modo potrai anche attivare il bonus previsto e iniziare così a giocare alle tue scommesse sportive virtuali preferite.

Buon divertimento!

