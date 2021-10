Come vedere Porto-Milan in Diretta TV e Streaming: Probabili Formazioni e orario 19-10-2021

Dove vedere Porto-Milan , partita valida per la terza giornata di Champions League, martedì 19 ottobre alle ore 21.00. La partita Porto-Milan sarà trasmessa in Diretta Tv su Canale 5 Sky Sport Uno e in Streaming su Infinity.

Il Porto dopo 8 giornate ha collezionato 20 punti in campionato, frutto di 6 vittorie e due pareggi.

Il Milan allenato da Stefano Pioli ha collezionato 22 punti in 8 giornate ed è reduce dalla vittoria in rimonta per 3-2 contro il Verona.

E’ tutto pronto allo Stadio do Dragão, dove alle ore 21.00 di martedì scenderanno in campo Porto e Milan per la partita valida per la terza giornata di Champions League.

Il Porto nella prima seconda ha rimediato una sconfitta per 1-5 in casa contro il Liverpool e nella partita casalinga vuole a tutti i costi ottenere i primi 3 punti nel suo girone.

Il Milan nella seconda giornata di Champions League non è andato oltre la sconfitta per 1-2 contro l’Atletico Madrid e viene a Porto con l’intenzione di portare a casa i 3 punti.

Come vedere Porto-Milan in Diretta TV e Streaming Live:

Partita: Porto-Milan

Competizione: Champions League

Data: Martedì 19 Ottobre 2021

Orario: 21.00

Canali Tv: Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport e Sky Sport 4K

Diretta Streaming: Infinity – Sky GO (per gli abbonati)

La partita Porto-Milan, valida per la terza giornata di Champions League , sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5, Sky e in Streaming su Infinity, Martedì 19 ottobre alle ore 21.00.

Si potrà guardare Porto-Milan con un abbonamento a Sky e ad Infinity.

Ci sono vari dispositivi compatibili e abilitati per scaricare l’App Infinity come Smart TV, smartphone, tablet, Pc e Notebook.

Se non si possiede una Smart Tv su può collegare un Android Box, google Chromecast o Amazon Fire TV Stick e scaricare l’App Infinity.

Inoltre sono compatibili con Infinity anche le console PlayStation 4 o Xbox.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Porto-Milan :

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Porto-Milan in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno, oppure cliccando sul pulsante Play presente nel player in basso.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobili, quindi smartphone e tablet scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Ultime sulle formazioni di Porto-Milan:

Il Porto allenato da Sergio Conceição schiererà probabilmente il solito 4-2-3-1. Gli unici dubbi per il tecnico del Porto risiedono nella coppia centrale di centrocampo (con ogni probabilità dovrebbero giocare Oliveira e Uribe) e nella scelta del centravanti. Attualmente il favorito sembra essere Taremi

Pioli schiererà la sua squadra con il solito e ormai collaudato 4-2-3-1. Assenti i positivi al Covid Theo Hernandez e Diaz, la difesa dovrebbe essere formata da Kalulu, Kjaer, Tomori e Calabria. Tonali e Bennacer formeranno la coppia di centrocampo (vista la squalifica di Kessie), mentre Krunic dovrebbe agire alle spalle di Giroud.

Probabili formazioni Porto-Milan:

Porto (4-2-3-1): Diogo Costa, Corona, Cardoso, Marcano, Zaidu, Uribe, S. Oliveira, Otavio, T. Martinez, Luis Diaz, Taremi. Allenatore: Conceição.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu, Kalulu, Tomori, Kjaer, Ballo-Calabria, Bennacer, Tonali, Saelemaekers, Krunic, Leao, Giroud. Allenatore: Pioli.

Precedenti e statistiche Porto-Milan:

Sono 4 i precedenti in Champions League tra Porto e Milan, con 3 pareggi e una vittoria per il Milan. L’ultimo pareggio risale alla stagione 1996/97, fu 1-1, con le reti di Edmilson e Davids, mentre l’ultima vittoria del Milan risale alla stagione 1992/93, 0-1 con gol di Papin.

