Come vedere Milan-Porto in Diretta TV e Streaming: Probabili Formazioni e orario 03-11-2021

Dove vedere Milan-Porto , partita valida per la quarta giornata di Champions League, mercoledì 3 novembre alle ore 18.45. La partita Milan-Porto sarà trasmessa in Diretta Streaming su Amazon Prime.

Il Milan allenato da Stefano Pioli, dopo 11 giornate di campionato, ha collezionato 10 vittorie e 1 pareggio .

Guarda Milan – Porto in Diretta Streaming su Prime Video!

Il Porto, allenato da Sergio Conceicao, dopo 10 giornate di campionato, ha totalizzato 8 vittorie e 2 pareggi.

E’ tutto pronto allo Stadio Giuseppe Meazza, conosciuto come San Siro, dove alle ore 18.45 di mercoledì scenderanno in campo Milan e Porto per la partita valida per la quarta giornata di Champions League.

Il Milan per ora non ha totalizzato nemmeno un punto e per cercare di rimettere in piedi la qualificazione, deve a tutti i costi battere il Porto.

La squadra portoghese per ora ha 4 punti in classifica e con una vittoria potrebbe avvicinarsi agli Ottavi di finale, eliminando di fatto la formazione rossonera.

Come vedere Milan-Porto in Diretta TV e Streaming Live:

Partita: Milan-Porto

Competizione: Champions League

Data: Martedì 3 Novembre 2021

Orario: 18.45

Canali Tv: Amazon Prime

Diretta Streaming: Amazon Prime

La partita Milan-Porto, valida per la quarta giornata di Champions League , sarà trasmessa in diretta Streaming su Amazon Prime, Mercoledì 3 Novembre ore 18.45

Si potrà guardare Milan-Porto con un abbonamento ad Amazon Prime

Ci sono vari dispositivi compatibili e abilitati per scaricare l’App Amazon come Smart TV, smartphone, tablet, Pc e Notebook.

Se non si possiede una Smart Tv su può collegare un Android Box, google Chromecast o Amazon Fire TV Stick e scaricare l’App Amazon.

Inoltre sono compatibili con Amazon anche le console PlayStation 4 o Xbox.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Milan-Porto :

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Milan-Porto in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno, oppure cliccando sul pulsante Play presente nel player in basso.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobili, quindi smartphone e tablet scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Ultime sulle formazioni di Milan-Porto:

Pioli come al solito, schiererà il suo Milan con il 4-2-3-1. Da valutare le condizioni di Rebic e capire se sarà a disposizione per il match di Mercoledì Tonali dovrebbe prendere il posto di Bennacer, Diaz quello di Krunic e in attacco Giroud giocherà al posto di Ibrahimovic.

Conceicao metterà in campo la sua squadra con il 4-4-2. A guidare la difesa ci sarà Pepe, mentre a centrocampo Otavio e Luís Díaz saranno i due esterni. La coppia d’attacco della squadra portoghese sarà formata dal duo Martinez-Taremi.

Probabili formazioni Milan-Porto:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Mbemba, Sanusi; Otavio, Sergio Oliveira, Uribe, Luís Díaz; Martinez, Taremi.

Precedenti e statistiche Milan-Porto:

Sono 4 i precedenti a San Siro tra Milan e Porto in Champions League, 2 vittorie per il Milan e 2 successi per i portoghesi. L’ultimo successo del Milan risale alla stagione 1993/94, fu un 3-0 con le reti di Massaro, Panucci e Raducioiu. L’ultimo successo dei lusitani risale alla stagione 1996/97, fu un 2-3 con le reti di Simone, Weah, Artur e doppietta di Jardel.

