Come vedere Milan-Inter in Diretta TV e Streaming e Probabili Formazioni 18-01-2023

Dove vedere Milan-inter, valida per la Supercoppa Italiana, Mercoledì 18 Gennaio ore 20. La sfida tra Milan e Inter sarà trasmessa in diretta TV e in chiaro su Canale 5 e in Streaming su Infinity.

La sfida del King Fahd Stadium si giocherà alle ore 20.00 di Mercoledì 18 Gennaio.

Sfida già cruciale per il Milan di Stefano Pioli e l’Inter di Simone Inzaghi. La sfida del King Fahd Stadium promette spettacolo e gol. Il primo trofeo in palio per la stagione 2022/23 può essere un trampolino di rilancio per entrambe le squadre milanesi.

Il Milan è reduce dal pareggio per 2-2 contro il Lecce di Marco Baroni.

I rossoneri sono 2° in classifica, con 38 punti conquistati in 18 giornate.

L’Inter è reduce dalla vittoria per 1-0 contro il Verona di Marco Zaffaroni.

I neroazzurri sono 3° in classifica, con 37 punti conquistati in 18 giornate.

Come vedere Milan – Inter in Diretta TV e Streaming Live:

Sarà possibile vedere la sfida tra il Milan di Stefano Pioli e l’Inter di Simone Inzaghi, mercoledì 18 gennaio 2023, alle ore 20.00 su Canale 5 o su Infinity tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Milan-Inter, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Dove ascoltare la telecronaca Live di Milan-Inter:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Milan-Inter in diretta live sulle frequenze di Radio Uno Rai. E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobili, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Ultime sulle formazioni di Milan-Inter:

Stefano Pioli schiererà il “suo” Milan con il classico 4-2-3-1. Ci sarà il rientro di Tonali dalla squalifica, mentre Saelemaekers, Diaz e Leao supporteranno Giroud. Da valutare le condizioni di Rebic, ormai sulla via del recupero.

Simone Inzaghi schiererà la “sua” Inter con il solito 3-5-2. Acerbi sarà ancora al centro della difesa, mentre sulle fasce del centrocampo ci saranno Darmian e Di Marco. Mikhitaryan prenderà il posto dell’assente Brozovic. In attacco Dzeko-Lautaro. Da valutare le condizioni di Lukaku.

Probabili formazioni di Lecce – Milan:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Salemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Di Marco; Dzeko, Lautaro.

Precedenti e statistiche Milan-Inter:

C’è solo un precedente tra le due squadre in Supercoppa Italiana. Bisogna risalire alla stagione 2011/12, precisamente al 6 Agosto 2011. A Pechino il Milan sconfisse l’Inter per 2-1, grazie alle reti di Ibrahimovic, Boateng e Sneijder.