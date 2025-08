Come funziona la Qualifica Sprint in Formula 1: guida completa aggiornata al 2025

La Qualifica Sprint di Formula 1 è una delle principali innovazioni degli ultimi anni. Introdotta per aumentare l’adrenalina durante i weekend di gara, ha subito varie modifiche stagione dopo stagione. In questa guida aggiornata al calendario F1 2025, scopri come funziona la Sprint Race, quanti punti assegna, quando si disputa e quali sono le differenze con il Gran Premio tradizionale.

Cos’è la Qualifica Sprint e quando si corre?

La Qualifica Sprint è una gara breve, introdotta ufficialmente nel 2021, che si corre in sei Gran Premi selezionati ogni anno. Si disputa il sabato, prima del GP domenicale, e offre punti validi per il Mondiale.

Non sostituisce la gara principale, ma è diventata un evento indipendente, con regole proprie, sessioni distinte e una breve qualifica dedicata chiamata Sprint Shootout.

Calendario F1 2025: i Gran Premi con Qualifica Sprint

Nel 2025, la Qualifica Sprint è prevista in 6 weekend del Mondiale:

Arabia Saudita (Jeddah)

Cina (Shanghai)

Austria (Spielberg)

Singapore (Marina Bay)

Brasile (Interlagos)

Qatar (Lusail)

Formula attuale della Qualifica Sprint (2025)

📅 Venerdì

Prove libere 1 (FP1)

Qualifica classica (Q1-Q2-Q3): stabilisce la griglia di partenza per il GP di domenica

📅 Sabato

Sprint Shootout : mini-qualifica per la Sprint Race Q1: 12 minuti, gomme medie nuove obbligatorie Q2: 10 minuti, gomme medie nuove obbligatorie Q3: 8 minuti, gomme soft nuove obbligatorie

: mini-qualifica per la Sprint Race Sprint Race: gara di 100 km, senza pit stop obbligatori

📅 Domenica

Gran Premio (gara lunga classica)

Punti assegnati nella Sprint Race

Nella stagione 2025, la Qualifica Sprint assegna punti iridati ai primi 8 classificati:

Posizione Punti 1° 8 2° 7 3° 6 4° 5 5° 4 6° 3 7° 2 8° 1

Questi punti si sommano a quelli ottenuti nel Gran Premio domenicale e possono influire sul Mondiale Piloti e Costruttori.

Differenze tra Sprint e Gran Premio

Aspetto Qualifica Sprint Gran Premio Tradizionale Giorno Sabato Domenica Distanza Circa 100 km (~30 minuti) 305 km (~90-120 minuti) Pit stop Non obbligatori Almeno uno obbligatorio Strategia gomme Libera ma regolata (shootout) Fondamentale e strategica Punti in palio Fino a 8 Fino a 25 + giro veloce Griglia Da Sprint Shootout Da Qualifica del venerdì

Come è cambiata la Qualifica Sprint nel tempo

2021 : la Sprint determinava la griglia del GP, con pochi punti (3-2-1)

: la Sprint determinava la griglia del GP, con pochi punti (3-2-1) 2022 : aumentati i punti, ma ancora collegata al GP

: aumentati i punti, ma ancora collegata al GP 2023 : introdotto il formato separato, con Sprint Shootout e griglia indipendente

: introdotto il formato separato, con Sprint Shootout e griglia indipendente 2024-2025: confermato il modello del 2023, ormai standardizzato

Perché è importante la Sprint Race?

Aggiunge più spettacolo al weekend

al weekend Favorisce i piloti aggressivi

Offre punti extra decisivi per il campionato

per il campionato Coinvolge il pubblico già dal sabato mattina

Conclusioni

La Qualifica Sprint in F1 nel 2025 è un elemento stabile e strategico del campionato. Con sessioni dedicate, punteggio autonomo e format separato dal GP, rappresenta una delle novità più apprezzate dai fan. Comprendere come funziona è fondamentale per seguire ogni gara al massimo.